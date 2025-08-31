Cuándo y a qué hora de EE.UU. juega Guatemala vs. El Salvador y Panamá en busca de un boleto al Mundial 2026

La selección de Guatemala se encuentra a pocos días de iniciar con los partidos de la ronda final de las Eliminatorias de la Concacaf, en la que buscará conseguir su sueño de clasificar al Mundial 2026. Sus rivales de esta etapa serán El Salvador, Panamá y Surinam, quienes también lucharán por un pase para llegar a la máxima cita del fútbol.

Rumbo al Mundial: a qué hora de EE.UU. juega Guatemala contra El Salvador y Panamá

La selección dirigida por Luis Fernando Tena arrancará su participación en el clasificatorio final el próximo 4 de septiembre de 2025 al recibir a El Salvador en el estadio Cementos Progreso. El partido comenzará a las 20.00 hs tiempo local de la ciudad de Guatemala, mientras que en Estados Unidos se podrá ver a las 22.00 hs, tiempo del Este, según el sito de Concacaf.

La selección de Guatemala recibirá en casa a El Salvador en la ronda final para conseguir un boleto al Mundial 2026 (X/@fedefut_oficial) (X/@fedefut_oficial)

Posteriormente, la selección guatemalteca viajará a Panamá para jugar su segundo encuentro el 8 de septiembre en el estadio Rommel Fernández. El encuentro se dará a las 20.30 hs tiempo local de la ciudad de Panamá, y desde Estados Unidos se podrá seguir a las 21.30 hs tiempo del Este.

Los partidos restantes de Guatemala se jugarán en las siguientes fechas:

Viernes 10 de octubre del 2025: Surinam vs. Guatemala

del 2025: Surinam vs. Guatemala Martes 14 de octubre de 2025: El Salvador vs. Guatemala

de 2025: El Salvador vs. Guatemala Jueves 13 de noviembre de 2025: Guatemala vs. Panamá

de 2025: Guatemala vs. Panamá Martes 18 de noviembre del 2025: Guatemala vs. Surinam

Estos partidos aún no tienen sede y horario confirmado, según lo informado por la Concacaf.

Quiénes serán los convocados de Guatemala contra El Salvador y Panamá

A través de redes sociales, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala dio a conocer la lista del seleccionador Luis Fernando Tena para los próximos dos partidos del combinado nacional. entre los jugadores convocados se encuentran:

Luis Fernando Tena convocó a 18 jugadores para los próximos dos partidos de los guatemaltecos (X/ @fedefut_oficial) (Captura de pantalla X/ @fedefut_oficial)

José Agustin Ardon Castellanos (Antigua G.F.C)

José Mario Rosales Marroquín (Antigua G.F.C)

Oscar Alexander Santis Cayax (Antigua G.F.C)

Oscar Antonio Castellanos Santos (Antigua G.F.C)

Carlos Daniel Aguilar Morales (C.S.D Municipal)

Jonathan Francisco Franco González (C.S.D Municipal)

José Alfredo Morales Concua (C.S.D Municipal)

Kenderson Alessandro Navarro Hernández (C.S.D Municipal)

Nicolás Samayoa Pacheco (C.S.D Municipal)

Pedro Manuel Alejandro Altan Hernández (C.S.D Municipal)

Rodrigo Saravia Samayoa (C.S.D Municipal)

Rudy Josue Muñoz Bote (C.S.D Municipal)

Darwin Gregorio Lom Moscoso (Comunicaciones F.C)

Erick Diego Alejandro Lemus De Paz ( Comunicaciones F.C)

Fredy Alexander Pérez Chacón (Comunicaciones F.C)

José Carlos Pinto Samayoa (Comunicaciones F.C)

Stheven Adan Robles Ruiz (Comunicaciones F.C)

Kevin Estuardo Ramírez Siguenza (Deportivo Malacateco)

Selecciones de Concacaf que sueñan con participar en el Mundial 2026

“Los Chapines” lograron avanzar desde la Primera Ronda hasta la última instancia de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, organizadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés). A la etapa final también se unieron:

El Salvador

Costa Rica

Jamaica

Surinam

Curazao

Panamá

Haití

Nicaragua

Trinidad y Tobago

Bermuda

La FIFA determinó que las 12 selecciones que clasificaron a la ronda final fueran sorteadas en tres grupos de cuatro selecciones, las cuales disputarán partidos de local y visitante contra sus rivales de zona.

Dichos grupos se conformaron de la siguiente manera:

Grupo A : Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam

: Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermuda

Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermuda Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua

Guatemala comparte grupo con El Salvador, Surinam y Panamá (X/@fedefut_oficial) (X/@fedefut_oficial)

Al final de los seis partidos, los tres ganadores de cada grupo pasarán directamente a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, los dos mejores segundos lugares serán los representantes de su zona en el Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA (repechaje).