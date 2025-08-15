Guatemala vs. El Salvador: cuándo se juega el gran partido rumbo al Mundial y qué se sabe de las entradas disponibles

El sueño de clasificar a su primer mundial sigue intacto para la selección de Guatemala, la cual clasificó a la Ronda Final de la Clasificatoria de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en inglés) que se disputará entre los meses de septiembre, octubre y noviembre. La selección guatemalteca abrirá esta etapa en contra de El Salvador y los aficionados ya han hecho parte de su trabajo al casi agotar las entradas para el encuentro.

Cuándo juegan Guatemala vs. El Salvador en las eliminatorias mundialistas

El partido entre Guatemala y El Salvador se disputará el 4 de septiembre de 2025 en el estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, a las 20.00 hs (tiempo local), mientras que en Estados Unidos se podrá ver a las 22.00 hs, tiempo del Este, de acuerdo con el sitio de Concacaf.

Selección de Guatemala durante entrenamiento en estadio Cementos Progreso (X/ @fedefut_oficial) (X/ @fedefut_oficial)

La ronda final de partidos comenzará con el encuentro de Surinam vs. Panamá a las 19.30 hs tiempo del Este en EE.UU., y los partidos siguientes se disputarán entre el día cinco y el nueve del mes, por lo que quedan de la siguiente forma:

Viernes 5 de septiembre de 2025

18.00 hs tiempo del este: Bermuda vs. Jamaica

20.00 hs (ET) Trinidad y Tobago vs. Curazao

20.00 hs (ET) Haití vs. Honduras

22.00 hs (ET) Nicaragua vs. Costa Rica

Lunes 8 de septiembre de 2025

20.30 hs (ET) El Salvador vs. Surinam

21.30 hs (ET) Panamá vs. Guatemala

Martes 9 de septiembre de 2025

20.00 hs (ET) Jamaica vs. Trinidad y Tobago

20.00 hs (ET) Curazao vs. Bermuda

22.00 hs (ET) Costa Rica vs. Haití

22.00 hs (ET) Honduras vs. Nicaragua

Guatemala vs. El Salvador: boletos se agotan en tiempo récord

Desde el pasado 10 de agosto, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut, por sus siglas en español) comenzó con la venta de boletos de forma parcial, es decir, cada día vendían una zona diferente del estadio, de acuerdo con Prensa Libre.

Este 13 de agosto se llevó a cabo la venta de la zona general a partir de las 10.00 hs y en pocos minutos las entradas se agotaron dentro del complejo Cementos Progreso, que se convirtió en la fortaleza de la selección durante sus las etapas previas.

La federación de fútbol busca llenar el estadio en el debut en la ronda final de eliminatorias mundialistas (Capturalla de pantalla X/ @fedefut_oficial) (Capturalla de pantalla X/ @fedefut_oficial)

La venta organizada por la propia institución deportiva se realizó en el portal de Fanatickslive, la cual muestra que las localidades se encuentran agotadas en la mayoría de las zonas del estadio. Los precios de las entradas sin contar los cargos por servicio eran:

Palco: 1250 Quetzales (US$162,95, aproximadamente)

Tribuna: 500 Quetzales (US$65,18 aproximadamente)

Preferencia: 300 Quetzales (US$39,11 aproximadamente)

General: 100 Quetzales (US$13,04 aproximadamente)

El camino del Guatemala para llegar a su primer mundial

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en español) determinó que la etapa final del clasificatorio a la Copa del Mundo 2026 se dividiera en tres grupos de cuatro selecciones: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Jamaica, Surinam, Curazao, Panamá, Haití, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Bermuda, las cuales fueron sorteadas para definir los grupos.

Estos quedaron de la siguiente manera:

Grupo A : Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam

: Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermuda

Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermuda Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua

Calendario del grupo A (X/ @Concacaf) (X/ @Concacaf)

Cada selección jugará de local y visitante contra los rivales de su grupo, por lo tanto, disputarán seis partidos en total. Al terminar con todos los cotejos, los primeros tres lugares de cada grupo tendrán su pase directo al Mundial 2026.

Por otro lado, los dos mejores segundos lugares obtendrán su pase al Torneo Clasificatoria para la Copa Mundial de la FIFA, que define a los últimos invitados a la justa mundialista, que será la primera que se juegue en tres países diferentes, así como con un mayor número de selecciones.