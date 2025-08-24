Cuándo y a qué hora de EE.UU. juega Venezuela vs. Argentina y Colombia en busca de un boleto al Mundial 2026

Venezuela tiene una última oportunidad de llegar al Mundial 2026. En las dos últimas fechas de las eliminatorias mundialistas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol, por sus siglas en español), se disputarán los últimos boletos para poder llegar a la Copa del Mundo. Los venezolanos deberán enfrentarse a Argentina y Colombia, dos pruebas de alto voltaje.

Argentina y Colombia, los rivales que debe vencer Venezuela si quiere llegar al Mundial

De acuerdo con el calendario de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés), la “Vinotinto” jugará como visitante el próximo 4 de septiembre en el estadio Monumental contra Argentina. El encuentro se llevará a cabo a las 19.30 (hora del este de Estados Unidos).

La selección venezolana se jugará su pase al Mundial 2026 en casa (X/@FVF_Oficial) (X/@FVF_Oficial)

Posteriormente, la escuadra dirigida por Fernando Batista recibirá el 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín a Colombia. El partido arrancará a las 18.30 hs, tiempo del este de Estados Unidos.

Así será el proceso de clasificación y qué necesita Venezuela para avanzar

La FIFA definió el proceso con una clasificación general en el que las 10 selecciones pertenecientes al área de CONMEBOL juega contra las otras nueve, en casa y fuera de ella.

Hasta el momento, cada una de ellas disputó 16 partidos, por lo tanto, les quedan dos partidos más a cada selección. Las seis mejores clasificadas tras 18 jornadas se clasificarán para la Copa Mundial 2026, mientras la séptima en la tabla disputará el Torneo clasificatorio para la justa mundialista, de acuerdo con la FIFA.

Venezuela cuenta con el pase al repechaje de FIFA a falta de dos jornadas por jugarse (X/@fifaworldcup_es)

“La Vinotinto” se encuentra en el séptimo lugar de la tabla con 18 puntos, por lo que necesita ganar sus dos encuentros (vs Argentina y Colombia) para poder asegurar su pase directo, sin tener que llegar a la instancia del Repechaje.

Posible convocatoria de Venezuela para la última jornada de Eliminatorias

De cara a la última doble fecha de Eliminatorias, varias selecciones ya dieron a conocer sus prelistas para los partidos de septiembre, como Argentina y Brasil. Sin embargo, Fernando Batista aún no hizo oficial la lista con el que buscará llegar a la Copa del Mundo del año que viene.

En los últimos partidos eliminatorios, contra Bolivia y Uruguay, los convocados para los encuentros fueron, según su sitio web oficial:

Los venezolanos deberán ganar ambos encuentros si quieren clasificar de forma directa (Instagram/@selevinotinto) (Instagram/@selevinotinto)

Rafael Romo (Universidad Católica)

Alain Baroja (Always Ready)

Wuilker Fariñez (Águilas Doradas)

Nahuel Ferraresi (Sao Paulo)

Joshua Mejías (Athens Kallithea)

Thomas Gutiérrez (Libertad)

Jon Aramburu (Real Sociedad)

Alexander González (Emelec)

Migue Navarro (Talleres)

Alessandro Milani (Lazio Primavera)

José Andrés Martínez (Corinthians)

Yangel Herrera (Girona)

Cristian Cásseres Yepes (Toulouse)

Tomás Rincón (Santos)

Telasco Segovia (Inter Miami)

Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga)

Eduard Bello (Universidad Católica)

Yeferson Soteldo (Santos)

Freddy Vargas (Maccabi Netanya)

David Martínez (Los Angeles LFC)

Jefferson Savarino (Botafogo)

Juan Pablo Añor (Volos)

José Salomón Rondón (Oviedo)

Jhonder Cádiz (Pachuca)

Jan Hurtado (Gimnasia La Plata)

Josef Martínez (San Jose Earthquakes)

Todos estos jugadores repetirían en la lista del seleccionador venezolano, a menos que decida hacer cambios de último minuto o se presenten lesiones que le obliguen a hacer movimientos drásticos.