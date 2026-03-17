Cuántas calorías quema un jugador de béisbol: promedio por cada partido

El béisbol es uno de los deportes más populares en distintos países del mundo y, aunque se lo puede percibir como una disciplina menos exigente que otras actividades atléticas, la realidad es que también implica un gasto energético considerable.

El promedio de calorías que se queman al jugar al béisbol

De acuerdo con la plataforma especializada Captain Calculator, una persona promedio puede quemar entre 350 y 500 calorías por hora mientras practica béisbol.

Esta cifra se refiere a un nivel de actividad general durante un partido o entrenamiento, en el que se combinan momentos de mayor intensidad —como correr entre bases o batear— con otros de menor movimiento, como esperar el turno al bate o permanecer en posiciones defensivas.

Según la plataforma Captain Calculator, un jugador promedio consume entre 350 y 500 calorías por hora Lynne Sladky - AP

Además, Captain Calculator señala que el gasto energético puede variar según el tipo de actividad dentro del propio deporte. Por ejemplo, actividades más ligeras, como jugar a lanzar y atrapar la pelota sin la dinámica completa de un partido, generan un gasto menor, estimado entre 180 y 240 calorías por hora.

Estos valores se calculan a partir de los denominados MET (equivalentes metabólicos), una unidad utilizada para estimar el costo energético de las actividades físicas. En el caso del béisbol general, el valor suele situarse alrededor de 5 MET, lo que representa una actividad física de intensidad moderada.

Cómo se calcula el gasto calórico en el béisbol

Para estimar con mayor precisión cuántas calorías puede gastar un jugador durante un partido, se utiliza una fórmula basada en el valor MET de la actividad, el peso corporal y la duración del ejercicio. Según explica Captain Calculator, el cálculo se realiza con la siguiente ecuación: calorías quemadas por minuto = (MET × peso corporal en kg × 3,5) ÷ 200.

El MET representa el costo energético relativo de una actividad. Un valor de un MET equivale aproximadamente al gasto energético de una persona en reposo, sentada y sin realizar esfuerzos significativos. A medida que el número aumenta, también lo hace la intensidad del ejercicio.

Captain Calculator detalla que, por ejemplo, una persona que pesa 180 libras (81,65 kg) y juega béisbol durante 60 minutos con un valor de 5 MET podría quemar aproximadamente 428 calorías en ese período.

El costo energético del béisbol se mide en METs, donde 1 MET representa el metabolismo en reposo Gerald Herbert - AP

Comparación con otros deportes y la quema de calorías

Para dimensionar el impacto físico del béisbol, resulta útil compararlo con otras disciplinas deportivas. Un análisis mencionado en la revista Sport sobre investigaciones del periodista Connor Toole señala que un partido completo de béisbol puede implicar una quema aproximada de 1050 calorías.

Aunque esta cifra depende de la duración total del encuentro y del ritmo del juego, el estudio ubica al béisbol en una posición intermedia entre los deportes populares. Según el mismo análisis citado por Sport, el golf puede implicar un gasto cercano a 1240 calorías por partido, mientras que el hockey ronda las 700 calorías y el baloncesto unas 635 calorías.

Cuando se observa el gasto por hora, el béisbol mantiene una media cercana a 350 calorías, muy por debajo de actividades de alta intensidad como el fútbol o el running intenso, pero dentro de un rango moderado que igualmente contribuye al gasto energético diario y al mantenimiento de la condición física.

No todas las facetas del juego exigen lo mismo. Actividades recreativas como el "catch" (lanzar y atrapar) tienen un valor metabólico menor Lynne Sladky� - AP�

Los factores que influyen en las calorías quemadas

El gasto calórico en el béisbol no es una cifra fija. Diferentes variables pueden hacer que el número aumente o disminuya significativamente. Entre los factores más importantes, se encuentran el peso corporal, la intensidad del juego, la duración del partido y el rol que cumple el jugador dentro del equipo.

Según una investigación publicada en el Journal of Sport and Health Science, las estimaciones basadas en MET son útiles para comparar actividades físicas, pero no siempre reflejan con precisión el gasto energético de cada individuo. Esto se debe a que el metabolismo, la edad, el sexo, la composición corporal o incluso las condiciones ambientales pueden modificar la cantidad real de energía utilizada durante un ejercicio.

El estudio explica que los valores MET se basan en un estándar de 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal por minuto, considerado equivalente al metabolismo en reposo. A partir de ese punto de referencia, se calcula la intensidad relativa de cada actividad física.