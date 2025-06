El sencillo truco del arroz que puede reducir las calorías a la mitad, recomendado por una dietista de Florida

El arroz es un alimento básico muy común en la dieta diaria de los habitantes de Estados Unidos. Para reducir el contenido calórico de este producto, una experta de Florida realizó una serie de recomendaciones a raíz de trucos que se volvieron virales en las redes sociales.

Cómo reducir las calorías del arroz blanco

Estudios de nutrición certifican que 100 gramos de arroz blanco largo almacenan alrededor de 130 calorías cuando el alimento está cocido. Para reducir su nivel, expertos en dietética proporcionaron un sencillo truco y rápido de hacer cada vez que se incorpore a la dieta diaria.

Una porción de 100 gramos de arroz blanco poseen alrededor de 130 calorías cuando está cocido Unsplash

La clave se centra en el componente del almidón, que cuando es resistente no se digiere fácilmente en el intestino delgado. En diálogo con Parade, la dietista Meggie Connelly, fundadora de Be Balanced Nutrition Services en el Estado del Sol, señaló que cuando el arroz se enfría este componente se recristaliza y el organismo no puede acaparar tanta capacidad de absorción.

“El arroz en su estado original tiene un alto contenido de almidón digestible, que se descompone y digiere rápidamente en el cuerpo”, advirtió la directora del programa clínico del Tufts Medicine Weight and Wellness Center en Stoneham, en Massachusetts, Jillian Reece.

Por este factor, “enfriar el arroz permite que parte del almidón se recristalice en una forma que resiste la digestión”, apuntó la experta al medio mencionado, quien indicó que este truco también se puede aplicar en productos como la pasta, el pan o las patatas.

Con esta clave para cocinar, se puede lograr la reducción de las calorías de este componente Sitio web: bebalancednutritionrd.com /Unsplash

La explicación surge a raíz de un consejo viral que se difundió en redes sociales, que consta de hervir el arroz para posteriormente introducirlo en la heladera y, antes de consumirlo, recalentarlo. Las investigaciones realizadas por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos apuntaron que el almidón digerible contiene cuatro calorías por gramo, mientras que el resistente únicamente 2,5.

¿Cuánto tiempo hay que dejar enfriar el arroz para reducir su contenido calórico?

“Cuanto más tiempo se enfríe el arroz -idealmente al menos de 12 a 24 horas-, más almidón resistente se forma”, aseveró Connelly. Este procedimiento favorecería la digestión y la salud del intestino, así como contribuiría a disminuir la inflamación abdominal.

El arroz blanco es un alimento básico en la dieta, que puede servirse como plato principal o guarnición Unsplash

Otro estudio de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. reveló cuál es el tiempo promedio recomendado y a qué temperatura se debe dejar enfriar el arroz para obtener un mejor resultado en el procedimiento de reducción calórica.

En la muestra, los especialistas examinaron una porción de arroz blanco cocido que enfriaron durante 10 horas a temperatura ambiente, y la compararon frente a otra que se expuso durante 24 horas a 4ºC. Ambos alimentos fueron recalentados posteriormente.

El resultado demostró que el segundo proceso presentó un mayor contenido de almidón resistente en el alimento y que, además, redujo de forma significativa (y en mayor medida que en el primer procedimiento) la respuesta glucémica en el organismo de las personas que se sometieron al estudio.

Este truco puede implementarse en todo tipo de comidas, dado que el arroz suele servirse como plato principal o como acompañamiento de guarnición en ensaladas, comida rápida como burritos, o incluso junto a las legumbres.