Cuánto cobran por mover una casa móvil en EE.UU.: tarifas según tamaño y distancia en 2025

Trasladar una casa móvil en Estados Unidos puede implicar un gasto elevado. El costo para este tipo de operaciones varía según el tipo de vivienda, la distancia y los requisitos legales de cada estado del país norteamericano, lo que genera una gran diferencia entre el precio mínimo y el máximo de estos servicios.

Costo de trasladar una casa móvil en EE.UU.: precios y factores clave

De acuerdo con Home Advisor, los montos varían de manera significativa según el tamaño de la estructura. En el caso de traslados cortos, los valores suelen ser más bajos, mientras que en mudanzas largas las compañías cobran por kilómetro recorrido.

El tamaño de la vivienda es clave: single-wide, double-wide y triple-wide marcan saltos de precio Foto de gruasghg.es

Los precios estimados son:

Single-wide : entre US$4000 y US$8000 (el promedio es de US$6000).

: entre US$4000 y US$8000 (el promedio es de US$6000). Double-wide : entre US$8000 y US$15.000 (promedio US$11.500).

: entre US$8000 y US$15.000 (promedio US$11.500). Triple-wide: entre US$12.000 y US$25.000 (promedio US$18.500).

En distancias menores a 160 kilómetros, el promedio es de US$7000, aunque puede ir de US$1000 a US$15.000.

Qué influye en el precio de mover una casa móvil en Estados Unidos

El costo final no depende solo de la distancia o el tamaño de la vivienda. Home Advisor detalla una serie de elementos que impactan directamente en el monto final.

Distancia recorrida : a mayor trayecto, mayor gasto.

: a mayor trayecto, mayor gasto. Dimensiones y peso : las casas más grandes consumen más combustible y desgastan más los camiones.

: las casas más grandes consumen más combustible y desgastan más los camiones. Condición de la vivienda : las unidades antiguas requieren trabajos adicionales de seguridad.

: las unidades antiguas requieren trabajos adicionales de seguridad. Permisos e inspecciones : cada estado o condado cobra sus propias tasas.

: cada estado o condado cobra sus propias tasas. Servicios extra: desconexión y reconexión de servicios, aseguramiento de electrodomésticos o montaje en el nuevo terreno encarecen la mudanza.

Solo empresas certificadas pueden mover casas móviles y las construidas antes de 1976 no pueden trasladarse Foto de gruasghg.es

Transporte básico vs. servicio completo al mover casas móviles

El tipo de servicio contratado también marca la diferencia. Home Advisor distingue entre un traslado simple y uno integral, que incluye desde la gestión de permisos hasta la instalación en el nuevo terreno.

Transporte únicamente : entre US$1000 y US$3500.

: entre US$1000 y US$3500. Servicio completo: entre US$4000 y US$25.000, con costos adicionales de US$3000 a US$4000 si se requiere instalación en un lote nuevo.

Normativa HUD y requisitos legales para trasladar casas móviles en EE.UU.

Las mudanzas de casas móviles están reguladas por ley. La normativa federal obliga a contratar empresas certificadas y fija restricciones para modelos antiguos.

No está permitido trasladar una casa móvil por cuenta propia.

Solo las compañías habilitadas pueden gestionar permisos e inspecciones.

Los modelos construidos antes de 1976 no pueden trasladarse, ya que no cumplen los estándares de seguridad del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).

En distancias menores a 160 kilómetros, el traslado promedio ronda los US$7000 Foto de gruasghg.es

¿Cuánto cuesta una casa móvil en Estados Unidos en septiembre de 2025?

De acuerdo con datos de la constructora Next Modular, en septiembre de 2025 el valor de una casa móvil parte de los US$30.000, aunque puede superar los US$100 mil en modelos de mayores dimensiones o con acabados personalizados. El precio depende principalmente del metraje, el número de habitaciones y baños, así como de la complejidad del diseño.

Por ejemplo, una vivienda de 108 metros cuadrados con tres habitaciones y dos baños tiene un costo base de US$75.364. Una unidad más pequeña, de 85 metros cuadrados, se ofrece en torno a los US$60.890. También hay opciones de dos niveles: una propiedad de 99 metros cuadrados con tres dormitorios y dos baños alcanza los US$82.178. En el extremo más económico se encuentra un estudio de 60 metros cuadrados, con un solo cuarto y un baño, por US$45.168.