Cuánto cuesta cargar un carro Tesla en Estados Unidos en octubre 2025

El costo de cargar un Tesla es uno de los factores que se deben analizar antes de comprar un auto eléctrico, en especial si se adquiere por primera vez. En Estados Unidos, el precio de la carga puede variar por diversos factores, pero sí hay estimaciones que pueden ayudar a determinar cuánto dinero en promedio se tiene que invertir en 2025.

Costo promedio para cargar un Tesla en EE.UU. en octubre 2025

En 2025, cargar un auto Tesla depende de varios factores como el modelo que se adquiere, la capacidad de la batería, y hasta el costo de las tarifas eléctricas locales o los hábitos de conducción. Sin contar que si es la primera vez que se compra un auto eléctrico, hay que añadir los precios de operación e instalación de cargadores adecuados.

Tesla cuenta con estaciones de carga alrededor de Estados Unidos (Pixabay/Blomst) (Pixabay/Blomst)

De acuerdo con estimaciones de Solar Reviews, la carga completa de un Tesla en casa podría costar entre los US$10,98 y los US$18. Es así que el gasto mensual de un auto podría alcanzar un promedio entre los US$39 y los US$57.

Llegar a una tarifa exacta puede ser complicado, ya que el costo promedio de la electricidad en Estados Unidos también puede variar, lo que haría más costosa la carga de un auto.

Datos de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), Hawái tiene el costo eléctrico más alto de US$0,40 por kWh, contrario a Nebraska, cuyo costo se posiciona como el más bajo con US$0,10 por kWh.

Costo de cargar un Tesla en una estación pública

Llevar un Tesla a una estación pública, más conocida como Supercharger, puede tener un precio aún más alto. De acuerdo con el sitio oficial de la empresa de Elon Musk, los precios también varían de acuerdo al tipo de modelo.

Según las estimaciones de Tesla, cargar uno de sus autos eléctricos, según su modelo, tiene un costo aproximado de:

La tarifa de carga de un tesla podría llegar a los US$18 (Pixabay/@ElasticComputeFarm) (Pixabay/@ElasticComputeFarm)

Tesla Model S : costo de carga US$4,48, con el que se pueden recorrer hasta 100 millas por día (US$136,36 por mes)

: costo de carga US$4,48, con el que se pueden recorrer hasta 100 millas por día (US$136,36 por mes) Tesla Model 3 : costo de carga US$4,09, por un recorrido de 100 millas (US$124,49 por mes)

: costo de carga US$4,09, por un recorrido de 100 millas (US$124,49 por mes) Tesla Model X : costo de carga US$5,31, por un recorrido de 100 millas (US$161,62 por mes)

: costo de carga US$5,31, por un recorrido de 100 millas (US$161,62 por mes) Tesla Model Y: costo de carga US$4,48, por un recorrido de 100 millas (US$136,36 por mes)

En la página oficial de Tesla, no se incluyen los precios de carga para los modelos Cybertruck, por lo que, de acuerdo con las estimaciones hechas por Solar Reviews, el precio para estos modelos podría ser entre los US$65 y US$73 mensuales. Una variación de entre US$16 y US$18, en comparación con los otros modelos.

Costo de instalación de cargadores Tesla

Antes de comprar un auto eléctrico Tesla por primera vez, también se deben tomar en cuenta los costos de operación. En este caso el precio de los instaladores de carga que pueden adquirir directamente en el sitio oficial de la empresa.

En el sitio de Tesla se pueden adquirir los cargadores eléctricos, cuyos costos varían de acuerdo al modelo y las necesidades del auto (Web/Tesla)

Tesla cuenta con tres tipos de cargadores, los cuales varían en costo de acuerdo a sus funcionalidades. El precio promedio más instalación sería:

Cargador portátil : tiene un costo de US$300, y su precio de instalación alcanza hasta los US$1500

: tiene un costo de US$300, y su precio de instalación alcanza hasta los US$1500 Conector de pared : el precio es de US$450, más el precio de la instalación que varía entre los US$750 y los US$1500

: el precio es de US$450, más el precio de la instalación que varía entre los US$750 y los US$1500 Conector de pared universal: tiene un precio de US$600 y con un costo de instalación que va entre los US$750 y los US$1500

Los precios finales y el costo de operación se adaptan de acuerdo al modelo de los autos, por lo que se recomienda solicitar la ayuda de los técnicos de Tesla para que se brinde toda la información necesaria antes de adquirir algunos de sus productos.