Cuál es el precio de la Tesla Cybertruck en Estados Unidos en octubre 2025

La Tesla Cybertruck está a la venta en Estados Unidos disponible para conducir tanto en áreas urbanas como todoterreno. Este vehículo se volvió muy popular en el mercado norteamericano y su precio promedio se sitúa en 79.990 dólares en octubre de 2025, con tres modelos principales a elegir.

Cuáles son los tres modelos de la Tesla Cybertruck en EE.UU. y sus precios

La compañía de vehículos eléctricos Tesla oferta la Tesla Cybertruck en EE.UU. como uno de sus modelos más populares. La camioneta cuenta con funciones específicas que la sitúan en auge con un diseño futurista y resistencia.

La Tesla Cybertruck permite cargar otros dispositivos electrónicos Tesla.com

Este modelo cuenta con tres versiones principales, que varían en sus características y precios:

Long Range: desde US$69.990 , esta camioneta presenta dirección electrónica en las cuatro ruedas, luz de circulación diurna delantera, capacidad Powershare (de carga eléctrica a otros dispositivos) y una capacidad de remolque de 1,82 metros por 1,21 metros en la cama compuesta.

, esta camioneta presenta dirección electrónica en las cuatro ruedas, luz de circulación diurna delantera, capacidad Powershare (de carga eléctrica a otros dispositivos) y una capacidad de remolque de 1,82 metros por 1,21 metros en la cama compuesta. All-Wheel Drive: desde US$81.990 , esta versión tiene tracción en las cuatro ruedas de 35 pulgadas, tomas de corriente tanto para cama como para cabina, una altura de conducción ajustable y una pantalla de 9,4 pulgadas en la segunda fila. Este diseño se presenta en una gama blanca.

, esta versión tiene tracción en las cuatro ruedas de 35 pulgadas, tomas de corriente tanto para cama como para cabina, una altura de conducción ajustable y una pantalla de 9,4 pulgadas en la segunda fila. Este diseño se presenta en una gama blanca. Cyberbeast: desde US$110.300, este modelo premium incluye actualizaciones de tracción total, en las cuatro ruedas con tres motores, además de un interior con tapizado textil de gamuza, piso de yate con detalles en acero inoxidable y gráfico de cabina.

La Cyberbeast puede alcanzar los 96 kilómetros por hora en 2,6 segundos Tesla.com

Qué características tiene la Tesla Cybertruck en Estados Unidos

La firma describió la camioneta Tesla Cybertruck como “ideal para viajes de fin de semana, aventuras al aire libre o un día en el trabajo”, dado que resaltaron sus capacidades de adaptarse a la conducción en diferentes terrenos.

La capacidad de remolque de este vehículo es de casi cinco toneladas Tesla.com

Algunas de las funciones destacadas de la Tesla Cybertruck en octubre de 2025 son:

El remolque de 120 pies cúbicos de espacio de carga (36,5 metros cúbicos), con la opción de poder desplegar los asientos traseros para incrementar la extensión.

de 120 pies cúbicos de espacio de carga (36,5 metros cúbicos), con la opción de poder desplegar los asientos traseros para incrementar la extensión. La potencia eléctrica de hasta 9,6 kW en total, destinada a otros dispositivos. Esta medida surge de dos tomas de 120 V en la cabina, otras dos de la misma potencia en la caja del vehículo y una adicional de 240 V.

de hasta 9,6 kW en total, destinada a otros dispositivos. Esta medida surge de dos tomas de 120 V en la cabina, otras dos de la misma potencia en la caja del vehículo y una adicional de 240 V. Facilidad de conducción a través de la tecnología de dirección electrónica, que permite realizar giros cerrados y maniobras rápidas con poca intervención.

a través de la tecnología de dirección electrónica, que permite realizar giros cerrados y maniobras rápidas con poca intervención. Resistencia en la carrocería, debido a que las ventanas se sostienen con vidrio blindado irrompible y la estructura del vehículo presenta acero inoxidable.

Cuál es la velocidad máxima que alcanza la Tesla Cybertruck

En sus modelos Long Range y All-Wheel Drive, la camioneta puede alcanzar hasta 112 millas por hora (180 kilómetros por hora), mientras que el Cyberbeast llega hasta 130 millas por hora (209 kilómetros por hora) en su velocidad máxima.

Los dos primeros pueden incrementar la velocidad a 60 mph (96 km/h) en 4,1 segundos, mientras que el modelo premium logra adquirir ese alcance en 2,6 segundos.

La Tesla Cybertruck presenta funciones adicionales para la conducción Tesla.com

En tanto, todas las versiones de este vehículo tienen la capacidad de almacenar hasta 11.000 libras (casi cinco toneladas) en la cabina de remolque.