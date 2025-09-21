Cuánto cuesta el seguro de auto en EE.UU.: la lista completa de precios promedio por estado en septiembre 2025
Aunque el costo promedio anual es de US$2068, hay zonas del país donde es menor a US$1000
El costo del seguro de automóvil en Estados Unidos depende del estado y del tipo de vehículo, por lo que no existe una tarifa uniforme. Por ejemplo, en Maine el gasto promedio anual es de US$949, mientras que en Louisiana puede alcanzar los US$3860.
Qué factores provocan que el precio del seguro cambie entre estados
De acuerdo con un análisis realizado por el medio U.S. News & World Report, la cantidad de dinero que los estadounidenses invierten al año en un seguro para autos es altamente variable y depende de una serie de elementos que cambian en cada caso particular.
Entre las características que las aseguradoras toman en cuenta al armar una cotización para sus clientes se encuentran:
- Edad
- Historial de conducción
- Ubicación
- Tipo de vehículo
- Millaje anual
- Historial crediticio
- Tipo de cobertura elegida
El precio de un seguro cambia, en parte, por el estado, la ciudad e incluso el código postal donde vive el conductor, como señaló U.S. News & World Report. Esto sucede porque las compañías consideran las tasas de crímenes y accidentes para establecer sus precios, así como las condiciones climatológicas de cada región.
Entre más probabilidades existan de accidentarse o de enfrentarse a un problema, más alto será el precio del seguro.
Cuánto cuesta asegurar un automóvil en cada estado de EE.UU.
Al examinar todos los factores anteriores, el estudio de U.S. News & World Report (publicado el 16 de septiembre de 2025) llegó al promedio de cuánto cuesta al año asegurar un auto en cada estado de EE.UU.:
- Alabama: US$1816
- Alaska: US$1294
- Arizona: US$2429
- Arkansas: US$2080
- California: US$2479
- Carolina del Norte: US$1894
- Carolina del Sur: US$2160
- Colorado: US$2376
- Connecticut: US$1567
- Dakota del Norte: US$1300
- Dakota del Sur: US$2160
- Delaware: US$2456
- Florida: US$3289
- Georgia: US$2462
- Hawái: US$1241
- Idaho: US$992
- Illinois: US$1713
- Indiana: US$1610
- Iowa: US$1215
- Kansas: US$2075
- Kentucky: US$2104
- Louisiana: US$3860 (el estado más costoso)
- Maine: US$949 (el estado más barato)
- Maryland: US$2260
- Massachusetts: US$1800
- Michigan: US$1920
- Minnesota: US$1460
- Mississippi: US$2003
- Missouri: US$2481
- Montana: US$1525
- Nebraska: US$2164
- Nevada: US$2682
- New Hampshire: US$1530
- Nueva Jersey: US$2768
- Nuevo México: US$1530
- Nueva York: US$2769
- Ohio: US$1466
- Oklahoma: US$2391
- Oregon: US$1281
- Pensilvania: US$1395
- Rhode Island: US$1831
- Tennessee: US$1264
- Texas: US$2346
- Utah: US$1407
- Vermont: US$1053
- Virginia: US$1779
- Washington: US$1285
- Washington D.C.: US$1727
- West Virginia: US$1532
- Wisconsin: US$1673
- Wyoming: US$1540 (según AutoInsurance)
Qué tipos de coberturas existen y por qué es importante tener un seguro
En Estados Unidos existen varios tipos de seguros para elegir según los niveles de cobertura y beneficios que ofrece cada compañía. Forbes explicó que, a grandes rasgos, hay tres tipos principales de seguros para automóviles:
- Seguro de responsabilidad civil (seguro a terceros): cubre los daños y lesiones provocados a otras personas y a su propiedad.
- Seguro de colisión: cubre los daños que recibió el auto propio después de una colisión con otro objeto o vehículo.
- Cobertura integral: cubre los daños ocasionados por eventos distintos a una colisión, como robo, vandalismo y condiciones climáticas severas.
Como señaló el Departamento de Estado de EE.UU., todos los vehículos motorizados operados dentro del país deben contar con -al menos- un seguro de responsabilidad civil. Por eso, cuando se tramitan las placas de un auto nuevo, las autoridades piden como requisito obligatorio presentar el comprobante del seguro.
LA NACION reportó que las consecuencias por conducir sin estar asegurado pueden ir desde multas hasta la confiscación del vehículo, según las leyes de cada estado.
Además de evitar problemas con la ley, es recomendable que los residentes consideren las condiciones del lugar en donde viven (como el clima) para elegir el tipo de seguro que más les conviene y así evitar grandes gastos inesperados.
