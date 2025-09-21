Cuánto cuesta el seguro de auto en EE.UU.: la lista completa de precios promedio por estado en septiembre 2025

El costo del seguro de automóvil en Estados Unidos depende del estado y del tipo de vehículo, por lo que no existe una tarifa uniforme. Por ejemplo, en Maine el gasto promedio anual es de US$949, mientras que en Louisiana puede alcanzar los US$3860.

Qué factores provocan que el precio del seguro cambie entre estados

De acuerdo con un análisis realizado por el medio U.S. News & World Report, la cantidad de dinero que los estadounidenses invierten al año en un seguro para autos es altamente variable y depende de una serie de elementos que cambian en cada caso particular.

El precio de un seguro cambia, en parte, por el estado, la ciudad e incluso el código postal donde vive el conductor Freepik

Entre las características que las aseguradoras toman en cuenta al armar una cotización para sus clientes se encuentran:

Edad

Historial de conducción

Ubicación

Tipo de vehículo

Millaje anual

Historial crediticio

Tipo de cobertura elegida

El precio de un seguro cambia, en parte, por el estado, la ciudad e incluso el código postal donde vive el conductor, como señaló U.S. News & World Report. Esto sucede porque las compañías consideran las tasas de crímenes y accidentes para establecer sus precios, así como las condiciones climatológicas de cada región.

Entre más probabilidades existan de accidentarse o de enfrentarse a un problema, más alto será el precio del seguro.

Cuánto cuesta asegurar un automóvil en cada estado de EE.UU.

Al examinar todos los factores anteriores, el estudio de U.S. News & World Report (publicado el 16 de septiembre de 2025) llegó al promedio de cuánto cuesta al año asegurar un auto en cada estado de EE.UU.:

Maine es el estado con el seguro promedio más barato; es inferior a US$1 mil (Unsplash/Zachary Edmundson)

Alabama : US$1816

: US$1816 Alaska : US$1294

: US$1294 Arizona : US$2429

: US$2429 Arkansas : US$2080

: US$2080 California : US$2479

: US$2479 Carolina del Norte : US$1894

: US$1894 Carolina del Sur : US$2160

: US$2160 Colorado : US$2376

: US$2376 Connecticut : US$1567

: US$1567 Dakota del Norte : US$1300

: US$1300 Dakota del Sur : US$2160

: US$2160 Delaware : US$2456

: US$2456 Florida : US$3289

: US$3289 Georgia : US$2462

: US$2462 Hawái : US$1241

: US$1241 Idaho : US$992

: US$992 Illinois : US$1713

: US$1713 Indiana : US$1610

: US$1610 Iowa : US$1215

: US$1215 Kansas : US$2075

: US$2075 Kentucky : US$2104

: US$2104 Louisiana : US$3860 (el estado más costoso)

: US$3860 Maine : US$949 (el estado más barato)

: US$949 Maryland : US$2260

: US$2260 Massachusetts : US$1800

: US$1800 Michigan : US$1920

: US$1920 Minnesota : US$1460

: US$1460 Mississippi : US$2003

: US$2003 Missouri : US$2481

: US$2481 Montana : US$1525

: US$1525 Nebraska : US$2164

: US$2164 Nevada : US$2682

: US$2682 New Hampshire : US$1530

: US$1530 Nueva Jersey : US$2768

: US$2768 Nuevo México : US$1530

: US$1530 Nueva York : US$2769

: US$2769 Ohio : US$1466

: US$1466 Oklahoma : US$2391

: US$2391 Oregon : US$1281

: US$1281 Pensilvania : US$1395

: US$1395 Rhode Island : US$1831

: US$1831 Tennessee : US$1264

: US$1264 Texas : US$2346

: US$2346 Utah : US$1407

: US$1407 Vermont : US$1053

: US$1053 Virginia : US$1779

: US$1779 Washington : US$1285

: US$1285 Washington D.C. : US$1727

: US$1727 West Virginia : US$1532

: US$1532 Wisconsin : US$1673

: US$1673 Wyoming: US$1540 (según AutoInsurance)

Qué tipos de coberturas existen y por qué es importante tener un seguro

En Estados Unidos existen varios tipos de seguros para elegir según los niveles de cobertura y beneficios que ofrece cada compañía. Forbes explicó que, a grandes rasgos, hay tres tipos principales de seguros para automóviles:

Es recomendable aumentar la cobertura del seguro si se vive en zonas propensas a desastres naturales (Unsplash/Kelly Sikkema)

Seguro de responsabilidad civil (seguro a terceros) : cubre los daños y lesiones provocados a otras personas y a su propiedad.

: cubre los daños y lesiones provocados a otras personas y a su propiedad. Seguro de colisión : cubre los daños que recibió el auto propio después de una colisión con otro objeto o vehículo.

: cubre los daños que recibió el auto propio después de una colisión con otro objeto o vehículo. Cobertura integral: cubre los daños ocasionados por eventos distintos a una colisión, como robo, vandalismo y condiciones climáticas severas.

Como señaló el Departamento de Estado de EE.UU., todos los vehículos motorizados operados dentro del país deben contar con -al menos- un seguro de responsabilidad civil. Por eso, cuando se tramitan las placas de un auto nuevo, las autoridades piden como requisito obligatorio presentar el comprobante del seguro.

LA NACION reportó que las consecuencias por conducir sin estar asegurado pueden ir desde multas hasta la confiscación del vehículo, según las leyes de cada estado.

Además de evitar problemas con la ley, es recomendable que los residentes consideren las condiciones del lugar en donde viven (como el clima) para elegir el tipo de seguro que más les conviene y así evitar grandes gastos inesperados.