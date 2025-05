Es latino y cuenta el truco para ahorrar hasta US$50 mensuales en el seguro de auto: “Te bajan el precio”

Santiago Cano, un creador de contenido latino radicado en Estados Unidos, explicó en un video de TikTok cómo reducir hasta 60 dólares mensuales en el seguro de auto. Según detalló el influencer, muchas personas pagan de más al elegir la opción incorrecta al momento de cotizar.

¿Qué dice Santiago Cano sobre el uso laboral de un auto para ahorrar en seguros?

El truco que propone en su video es declarar el uso del vehículo como de trabajo en lugar de “personal”. Sobre esto, indicó: “Cuando cotizas un seguro de carro, no pongas que lo vas a usar para uso personal, sino que ponlo para uso laboral ligero”.

Cano afirmó que comparó precios en tres compañías y logró ahorrar entre US$ 30 y US$ 50 mensuales

Además, señaló que las aseguradoras suelen reducir el precio cuando interpretan que el auto se utiliza menos. “Las aseguradoras asumen que si solamente lo vas a utilizar para trabajar un poco, pues manejas menos y en ese orden de ideas te bajan el precio”, explicó Cano en el video.

¿Cuánto se puede ahorrar con esta estrategia?

Cano aseguró que comparó precios en tres compañías diferentes y que, con este ajuste, logró reducir entre US$30 y US$50 mensuales. En su caso, afirmó que pasó de pagar US$380 a US$320, y por dos autos.

Sin embargo, aclaró que este consejo no es válido para quienes trabajan en plataformas de viajes. “No apliques ni hagas este truco si eres Uber o Lyft, porque ahí es completamente diferente”, advirtió. Estos casos requieren seguros comerciales específicos que no aplican para uso ocasional.

Según explica, las aseguradoras reducen el precio si asumen que el auto se usará menos Foto de aleksandarlittlewolf disponible en freepik | Tikt Tok Santiago Cano

A su vez, Cano destacó que este ajuste es “100% legal”, pero poco difundido. “Muchos latinos no lo están usando y deberían aprovecharlo”, dijo. El consejo resulta especialmente útil para migrantes recién llegados o personas con licencia nueva, que suelen enfrentar primas más altas por falta de historial de conducción en Estados Unidos.

Las diferencias clave entre el seguro de auto personal y comercial en Estados Unidos

Sin embargo, en contrapartida a la recomendación de Cano, según Insureon, una plataforma de seguros especializada en pequeñas empresas en Estados Unidos, el seguro comercial de autos suele ser más costoso que el seguro personal.

Esto se debe a que los vehículos utilizados para trabajar enfrentan mayores riesgos: se conducen con más frecuencia, transportan equipos o personas, y están expuestos a situaciones más variadas en el tránsito. Por este motivo, las pólizas comerciales incluyen límites de cobertura más altos, contemplan múltiples conductores y cubren escenarios legales más complejos que las pólizas personales.

Advirtió que este truco no aplica para conductores de Uber o Lyft, que requieren seguros comerciales Foto de freepik disponible en freepik

Además, Insureon señaló que los seguros personales casi siempre excluyen expresamente el uso laboral del vehículo. Para estos casos, existen alternativas como el seguro comercial de autos o el seguro HNOA (hired and non-owned auto), que protege a empresas y trabajadores cuando se usan vehículos personales o alquilados con fines laborales.

Desde el punto de vista fiscal, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) permite a los trabajadores por cuenta propia deducir los gastos relacionados con el uso laboral del vehículo. Esto incluye opciones como la tarifa estándar por milla o los gastos reales de operación. Sin embargo, es importante destacar que, debido a cambios legislativos, los empleados asalariados ya no pueden deducir estos gastos, incluso si su empleador no los reembolsa.