Cuánto cuesta hacer cambio de título de carro en Florida

En caso de comprar, heredar o recibir un auto usado, los nuevos dueños deben hacer el cambio de título del carro. Se trata de un documento que requiere el estado de Florida para que el nuevo propietario figure como titular legal del vehículo ante las autoridades. ¿Cuánto cuesta realizar el cambio de titularidad en el Estado del Sol?

Cambio del título del auto en Florida: las tarifas

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) establece ciertas tarifas de base para emitir un título nuevo a un carro usado.

Las tarifas para tramitar el título de un carro usado en Florida pueden variar de acuerdo al condado y ciertos impuestos FaustFoto

El precio para hacer la transferencia de título de un vehículo en Florida es de US$75,25. El costo refiere al documento electrónico, pero si se imprime en papel se añade un cargo por servicio y gestión de US$2,50. Además, podría aplicarse un cargo adicional de US$2 por registro de gravamen.

También a esa tarifa se le puede añadir un cargo adicional, en caso de que el propietario quiera adquirir el título de forma más rápida y agilizar el trámite, debe abonar US$10 adicionales. Mientras que quienes tramiten la titularidad de manera tardía (después de 30 días de la venta) deberán abonar US$20.

Las autoridades señalan que el valor exacto depende del condado del residente, ya que los montos pueden tener pequeñas diferencias en ciertas localidades, dispuestas por cada recolector de impuestos.

Cuáles son los documentos necesarios para hacer el cambio del título

Según señala el FLHSMV en su sitio oficial, para obtener finalmente el certificado de título en Florida se deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: la persona debe poseer una licencia de conducir o tarjeta de identificación de cualquier estado o un pasaporte actual y válido.

la persona debe poseer una licencia de conducir o tarjeta de identificación de cualquier estado o un pasaporte actual y válido. Prueba de propiedad: certificado de origen del fabricante o título de otro estado

certificado de origen del fabricante o título de otro estado Formulario 82040 del HSMV: la persona debe completar la solicitud título con o sin registro.

la persona debe completar la solicitud título con o sin registro. Comprobante del pago al impuesto a las ventas tras la compra del vehículo

al impuesto a las ventas tras la compra del vehículo Comprobante del pago del nuevo título

En caso de comprar una matrícula, debe tener un seguro y tarifas de registro válidos en Florida

Las personas que busque solicitar un título vehicular en Florida deben completar el formulario 82040 del HSMV Captura: HSMV

Si la persona que busca realizar el cambio de título del coche usado es militar o veterano, el FLHSMV recomienda revisar los detalles en un apartado especial. Las personas que brindaron sus servicios a las fuerzas pueden quedar exentas de ciertos impuestos o tarifas durante el trámite.

Dónde se hace el cambio de título en Florida

El trámite del cambio de titularidad de un carro se puede realizar en las oficinas del FLHSMV o del Colector de Impuestos de cada condado. Gran parte de las dependencias requieren cita previa para la realización del trámite, por lo que las autoridades recomiendan contactarse previamente.

Además, Florida ofrece el programa de Licencias sobre Ruedas (FLOW, por sus siglas en inglés) que facilita la accesibilidad para realizar diferentes trámites vehiculares con 14 unidades móviles que recorren el estado. Así, los residentes pueden gestionar diferentes servicios como la acreditación de licencias e identificaciones, la renovación de la matrícula vehicular y la compra de placas especiales.

El programa Florida Licensing on Wheels (FLOW) del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida es una parte integral de la iniciativa de extensión comunitaria y ofrece oficinas móviles Foto Facebook Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles

En su sitio web, el departamento ofrece la posibilidad de revisar las direcciones y horarios de las diferentes oficinas o conocer si está disponible la opción de Flow en su ciudad.