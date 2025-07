Es latina, fundó un concesionario de autos en Florida y cuenta cuánto puede ganar por mes: “No fue fácil”

Abrir un concesionario de autos en Estados Unidos implica asumir una serie de gastos y gestiones administrativas. El monto total de inversión puede variar según la ubicación, el tamaño del negocio y el tipo de vehículos que se pretenda comercializar. Beatriz Benavides, fundadora y CEO de su propia agencia en Florida, brindó detalles respecto del presupuesto estimado y los requisitos legales. Además, reveló cuánto dinero genera por mes.

Cuánto cuesta abrir un concesionario de autos en EE.UU. y cuánto dinero puede ganarse

En un video compartido en la cuenta de TikTok @jhonatanolivaress, del creador de contenidos Jhonatan Olivares, Beatriz Benavides reveló que la inversión inicial para establecer un dealer promedio asciende a aproximadamente 80.000 dólares, divididos entre gastos operativos y adquisición de inventario de autos.

Esta es la inversión para montar un concesionario de autos en Estados Unidos

“Unos US$20.000 promedio se van en alquilar el local y hacer la licencia, mientras que el resto para el inventario de los autos. Los otros US$60.000 para que tengas una cantidad mínima de diez vehículos”, agregó la dueña de Ok Autos Sales Inc, empresa ubicada en la ciudad floridense de Leesburg.

Beatriz también señaló que un concesionario bien estructurado puede generar ingresos mensuales de hasta US$150 mil, especialmente cuando se alcanza un flujo constante de ventas.

En su experiencia, las marcas más solicitadas por los clientes son Toyota, Honda y GMC Yukon, vehículos conocidos por su durabilidad y buena relación calidad-precio.

Qué licencia y seguros son clave para abrir un concesionario de autos en Estados Unidos

Uno de los trámites más relevantes para comenzar el negocio en la venta de autos en EE.UU. es la obtención de la licencia de concesionario, gestionada por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de cada estado. “Cuando logras tener ya los seguros del local, hay que ir al DMV para que ellos vengan a hacer la inspección y te darán el visto bueno”, detalló Beatriz.

Aunque los requisitos pueden diferir ligeramente entre estados, en general se requiere contar con un local comercial establecido, presentar pruebas de seguro, someterse a una verificación de antecedentes y, en algunos casos, completar una capacitación previa.

En Florida, por ejemplo, se exige la realización de un curso de prelicencia aprobado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés), así como también una póliza de seguro de responsabilidad civil de al menos US$25.000, según se detalla en el sitio web oficial.

Además, se debe presentar una fianza de garantía por un monto similar, lo cual respalda la legalidad de las operaciones del concesionario y protege a los clientes ante posibles irregularidades.

El trámite de licencia puede tardar entre uno y tres meses, según el cumplimiento de los requisitos y la aprobación del local comercial por parte de las autoridades locales. De acuerdo a Beatriz, encontrar un lugar adecuado fue uno de los desafíos más grandes durante el proceso.

“Mi licencia me tardó tres meses porque intenté conseguir los permisos locales y no fue fácil. Tienes que tener la aprobación de la ciudad y no todas las ciudades te aprueban en cualquier parte un concesionario”, explicó.

Beatriz, quien tiene una concesionaria de autos en Florida, reveló que generar ingresos mensuales de hasta US$150 mil Foto Instagram @okautosalesinc

Tipos de licencia según el enfoque del concesionario

En Florida existen distintas categorías de licencias según el tipo de vehículos y modalidad de venta. Entre ellas se destacan:

Concesionario independiente de vehículos usados (VI) : permite comercializar autos previamente registrados.

: permite comercializar autos previamente registrados. Concesionario con franquicia (VF) : autoriza la venta de vehículos nuevos bajo contrato con fabricantes.

: autoriza la venta de vehículos nuevos bajo contrato con fabricantes. Concesionario mayorista (VW) : habilita únicamente la compra y venta entre otros distribuidores autorizados.

: habilita únicamente la compra y venta entre otros distribuidores autorizados. Concesionario de vehículos recreativos (RV/RU): para quienes se dedican exclusivamente a la venta de casas móviles o vehículos de recreación, nuevos o usados.

Cada categoría requiere presentar documentación específica, cumplir requisitos de espacio y aprobar procesos de verificación similares.

Estructura legal y cumplimiento normativo para tener una agencia de autos en EE.UU.

La apertura de un dealer también implica definir la estructura jurídica del negocio. Las opciones más comunes incluyen la creación de una LLC, una corporación o una sociedad, todas las cuales deben ser registradas ante la Secretaría de Estado correspondiente. Este registro permitirá operar formalmente y solicitar un número de identificación federal (FEIN), necesario para declarar impuestos y contratar empleados.

Una vez definida la figura legal, el siguiente paso consiste en inscribirse para obtener un número de impuestos sobre las ventas y completar el registro comercial. También se exige la toma de huellas dactilares electrónicas, como parte de la evaluación de antecedentes de los responsables del concesionario.

La presentación de todos estos documentos, junto con el formulario de solicitud y el comprobante de pago de la tarifa administrativa, que en Florida es de US$300, se realiza ante la oficina regional del Flhsmv encargada de evaluar y autorizar las operaciones de nuevos locales de autos.

Según la vendedora, el GMC Yukon es uno de los autos más solicitados por los compradores en Florida General Motors

Costos asociados a la operación de un concesionario en Florida

Los seguros juegan un papel importante dentro de la estructura financiera de un concesionario de autos. Se requieren al menos dos:

Seguro de responsabilidad general que cubra daños a terceros durante la operación comercial.

Una fianza de garantía (bond) que protege al cliente ante prácticas inadecuadas.

El costo de estas pólizas puede variar según la ubicación y la cobertura. De acuerdo con el sitio especializado Dealer 101, la fianza mínima para un distribuidor minorista, por ejemplo, es de US$50.000, con una prima anual desde US$500, según el historial crediticio del solicitante.

Para concesionarios mayoristas, la fianza es menor, unos US$10.000, con primas fijas desde US$100 al año y sin necesidad de verificación de crédito.

Otro gasto importante es el arrendamiento del local comercial, el cual debe cumplir ciertos criterios: al menos nueve metros cuadrados de espacio cerrado, una entrada separada (si comparte ubicación) y una zona específica para la exhibición de vehículos.