¿Cuánto deberás ganar por cada crédito de trabajo a partir de 2026 según la Social Security Administration (SSA)?

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) implementará varios cambios en su programa de jubilación en 2026. Uno de ellos afectará la cantidad de dinero que valdrán los créditos de trabajo, por lo que las personas deberán analizar su situación financiera para no perder la oportunidad de retirarse en la fecha que tenían planeada.

Qué son los créditos de trabajo de la SSA

La SSA explicó en su página oficial que los créditos de trabajo (el término legal en inglés es “quarter of coverage”) son la medida básica para determinar si un individuo podrá estar asegurado por el Seguro Social cuando se jubile.

Para jubilarse, las personas deben reunir créditos de trabajo (Unsplash/sk)

La agencia de gobierno señaló que una persona debe ganar al menos 40 créditos de trabajo para cumplir con los criterios de elegibilidad y recibir los beneficios mensuales que otorga la SSA. Los créditos se consiguen al trabajar y pagar impuestos del Seguro Social.

La cantidad máxima de créditos que pueden ganarse al año son cuatro, sin importar el salario que percibe cada persona. Esto quiere decir que, si se necesita un mínimo de 40 créditos, las personas deben trabajar (y pagar impuestos del Seguro Social) durante al menos 10 años para jubilarse.

De acuerdo con la SSA, los ingresos anuales necesarios para conseguir un crédito de trabajo cambian cada año. En 2026, el dinero necesario para obtener un solo crédito aumentará en comparación con la cantidad de 2025.

Cabe mencionar que el número de créditos obtenidos no definen cuánto dinero se recibirá durante el retiro. El monto de los beneficios mensuales se calcula según el promedio de ingresos registrados durante los años laborales.

Cuánto dinero se tendrá que ganar en 2026 para obtener un crédito de trabajo

En 2025, los trabajadores reunían un crédito del Seguro Social por cada ingreso de US$1810. La SSA anunció que, para 2026, esa cifra aumentará a US$1890.

La SSA publicó la tabla con el ajuste de los créditos de trabajo para 2026 (Social Security Administration)

Por esa razón, se recomienda que los estadounidenses vuelvan a consultar sus planes de retiro, porque es posible que necesiten trabajar más horas o buscar una mayor fuente de ingresos para jubilarse en la fecha que tenían planeada originalmente.

Las personas que tengan dudas sobre cuántos créditos de trabajo tienen en la actualidad podrán resolverlas desde la página de la SSA. Los interesados primero tendrán que crear una cuenta en el sitio, conocida como My Social Security.

Una vez abierto el perfil, se deberá ingresar a la opción Eligibility and Earnings (requisitos y ganancias) para consultar su Social Security Statement (declaración del Seguro Social) y con ella confirmar cuántos créditos se tienen.

La SSA señaló que los individuos que tengan 60 años o más y que no posean una cuenta en línea podrán recibir su declaración por correo postal. El documento se envía tres meses antes del cumpleaños de la persona.

Además de consultar la cantidad de créditos de trabajo, las declaraciones son útiles para confirmar que los ingresos se han reportado de forma correcta, por lo que es aconsejable revisarlas de forma periódica.

Qué otros cambios del Seguro Social se aplicarán en 2026

AARP es una organización sin fines de lucro enfocada en los problemas que afectan a los adultos mayores de 50 años en EE.UU. Este organismo publicó una lista con los cambios más grandes que realizará la SSA en 2026 y que impactarán a las personas jubiladas.

Los beneficios mensuales de jubilación podrían aumentar US$56 (Pexels/Karola G)

Además del incremento en los ingresos necesarios para conseguir un crédito de trabajo, las otras modificaciones del Seguro Social serán: