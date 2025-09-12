Cuánto dinero se lleva el ganador de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Sául ‘Canelo’ Álvarez y Terence ‘Bud’ Crawford se enfrentan por el título de Campeón Indiscutido el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, en Nevada. La pelea es una de las más importantes en lo que va de 2025 y será uno de los combates mejores pagos.

La bolsa que se llevarán Canelo vs. Crawford: cuánto ganan solo por subir al ring

Crawford y Álvarez tendrán un bote asegurado simplemente por subirse al cuadrilátero este sábado, esto se debe principalmente a los contratos televisivos que firmó cada peleador. Por su trayectoria e importancia, será el mexicano quien saque la mejor tajada de la noche en Las Vegas.

ARCHIVO - El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se encaran durante una conferencia de prensa el viernes 27 de junio de 2025, en Las Vegas (AP Photo/John Locher, File) John Locher - AP

De acuerdo con los reportes, Canelo cerró meses atrás un contrato de cuatro peleas con el magnate Turki Alalshikh en colaboración con Riyadh Season, según The Athletic. Si bien el número final no trascendió, se estima que el tapatío embolsaría US$100 millones de dólares por el enfrentamiento de este 13 de septiembre.

Dana White, referente de Ultimate Fighting Championship (UFC) y socio de Canelo, respondió a una reportera que había sugerido que el premio era US$100 millones que era probable. Sin embargo, los números finales no fueron difundidos ni por Turki ni por Canelo, se estima que serían US$400 millones por cuatro peleas, según ESPN.

Por su parte, el estadounidense Crawford no corrió con la misma suerte que el mexicano, ya que su acuerdo garantizado por el combate es de solamente US$10 millones. Esto fue confirmado por el propio boxeador, en una entrevista en el podcast Ring Champs, aunque aclaró que lo hace por “el legado”.

Dónde y cómo ver Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Estados Unidos

El combate, que tendrá lugar en Las Vegas, comenzará aproximadamente a las 23 hs (hora del este), de acuerdo con ESPN. En Estados Unidos, podrá verse a través de Netflix, sin cargos de Pago Por Evento (PPV, por sus siglas en inglés) y solo con la suscripción.

La pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford es definida como el enfrentamiento del siglo (FB/Canelo Álvarez)

La transmisión comenzará a las 21 hs (hora del este), debido a que habrá más cartelera boxística previo al combate principal entre Canelo y Crawford:

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. , diez rounds, peso superwelter.

, diez rounds, peso superwelter. Christian Mbilli vs. Lester Martínez , 12 rounds, peso supermediano por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo.

, 12 rounds, peso supermediano por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo. Mohammed Alakel vs. John Ornelas, seis rounds, peso superpluma.

La gran expectativa para la pelea entre Canelo y Crawford

La pelea entre Canelo Álvarez y Bud Crawford es una de las más esperadas en los últimos años, no solo por la relevancia de ambos boxeadores. Además de los títulos que pondrá en juego Canelo, Crawford pondrá en juego su invicto en 41 duelos compitiendo en una categoría que no es la suya.

Canelo Álvarez expondrá sus títulos ante el estadounidense

Otro factor que hace importante a la pelea es que Álvarez expondrá sus cuatro cinturones de la categoría supermediano: CMB, AMB, OMB y FIB. Por su parte, el estadounidense Crawford, se vio obligado a subir dos divisiones de peso, de 69 a 76 kilogramos, para enfrentar al mexicano, algo que lo aleja de ser el favorito en las apuestas.