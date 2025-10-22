Cuánto dinero se necesita ganar para obtener una hipoteca de 300 mil dólares
La regla del 28/36 establece ciertos parámetros que tienen en cuenta los prestamistas para evaluar la asequibilidad
Convertirse en propietario consagra el “sueño americano” de muchos ciudadanos estadounidenses y migrantes que residen en ese país. Para lograr esa meta, en ocasiones se debe recurrir a un crédito hipotecario. Un análisis reveló cuánto dinero se necesita ganar para obtener una hipoteca de 300 mil dólares y qué variables pueden influir en cada caso.
Qué es la regla 28/36 para calcular el ingreso requerido para adquirir una hipoteca de 300 mil dólares
En medio del auge del mercado inmobiliario estadounidense y el incremento de los precios de la vivienda, la regla 28/36 establece que un potencial propietario no debería destinar más del 28% de su ingreso mensual bruto en el costo de la casa e invertir un valor inferior al 36% de esa cantidad en el conjunto de la deuda.
En base a ese cálculo, según indicó un análisis de GoBankingRates, para adquirir una hipoteca de US$300 mil se debe ganar alrededor de US$90.000 al año en 2025. Esto representaría un salario mensual de US$7500. El ejemplo detallado sería:
- El 28% para el costo de la propiedad, con todos los impuestos incluidos, de US$2100 al mes.
- El pago mensual, tras un inicial del 20% (US$75.000), en una hipoteca a tasa fija a 30 años con una tasa de interés del 6,38%, sería de US$1872.
- El 36% para la deuda total abarcaría un máximo de US$2700. Esto representaría US$600 para gastos adicionales.
Según indicó Business Insider, esta regla es utilizada por prestamistas hipotecarios para conocer el valor de deuda que puede permitirse un potencial comprador en relación a sus ingresos.
Factores importantes a la hora de solicitar una hipoteca en EE.UU.
El análisis del medio mencionado también destacó los aspectos que se deben tener en cuenta para solicitar una hipoteca en una propiedad en el territorio norteamericano. Por ejemplo, uno de ellos es que este trámite puede presentar un pago inicial de hasta el 20%, un factor que se tiene que considerar con respecto a los gastos.
Otros de los mencionados son:
- El tipo de préstamo: el de la Administración Federal de Vivienda (FHA, por sus siglas en inglés) contempla un monto inicial del 3,5%, aunque las tasas de interés y otros factores pueden incrementar el valor final.
- Puntuación crediticia: es crucial para determinar las tasas de interés y el mínimo es de 620.
- Gastos adicionales: para evaluar un equilibrio en el costo de vida en general, se deben analizar otros gastos como el seguro de la vivienda o los servicios públicos.
Tres claves para conseguir una hipoteca de US$300 mil
Los expertos del medio mencionado indicaron una serie de consejos para lograr obtener este “sueño americano”:
- Eliminar la mayor cantidad posible de deudas previas a la solicitud de la hipoteca de la propiedad, para lograr una mayor puntuación crediticia.
- Realizar un cálculo óptimo de los gastos totales en la hipoteca, es decir, no solo tener en cuenta el monto mensual que se detalla en el contrato con el banco o la entidad correspondiente.
- No solicitar ningún otro préstamo o crédito antes del cierre de la solicitud, dado que durante todo el proceso el banco evaluará la situación financiera del peticionario.
