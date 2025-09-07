Cuánto dinero se necesita para cumplir el sueño americano en 2025: el precio de una casa y la vida en EE.UU.

El “sueño americano” engloba en una frase la búsqueda del éxito laboral y personal en Estados Unidos. Para culminar ese camino, se requiere de varios factores. Entre ellos, contar con una base de US$5 millones, según consignó un estudio de Investopedia.

La base millonaria para concretar el sueño americano

El estudio creado por el sitio web financiero tomó en cuenta datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el Instituto de Política Económica y organizaciones de investigación de la industria para estudiar las aspiraciones promedios de una persona, como la jubilación o la compra de una propiedad.

Investopia tomó en cuenta para el estudio diferentes aspiraciones que tienen los residentes promedios en EE.UU. , como la compra de una propiedad Freepik

Al evaluar estas variables, se concluyó que un residente promedio en Estados Unidos deberá gastar unos US$5 millones para concretar estos objetivos. Los gastos asociados a dichos objetivos son:

Jubilación

Para afrontar el gasto anual promedio de US$63 mil para adultos mayores a 65 años durante 20 años de jubilación, la persona necesitará más de US$1.6 millones en ahorros.

Una persona necesita más de US$1.6 millones en ahorros para poder jubilarse de manera cómoda (Pixabay/@congerdesign)

Atención médica

En el estudio, el 86% de los encuestados seleccionaron la atención médica como parte de su sueño americano. Para acceder a una de calidad, se deben pagar de manera anual alrededor de US$400 mil.

Propiedad de vivienda

El precio promedio de una vivienda unifamiliar este año es de US$415 mil. Incluso con un pago inicial del 20% y una hipoteca fija a 30 años al 6,69%, al comprador le costaría casi el doble del precio de la compra para pagar una casa, sin tomar en cuenta los costos de mantenimiento.

El precio promedio para adquirir una casa unifamiliar es de US$415 mil Shutterstock

Casarse

Cerca del 55% de los encuestados tiene al casamiento como parte del sueño americano. El costo promedio de la ceremonia, recepción y el anillo es de US$38 mil.

Tener hijos y pagarles la universidad

El costo total del cuidado de dos niños desde su infancia hasta la secundaria es de US$650 mil aproximadamente. En el caso de los estudios universitarios, el valor se incrementa en US$230 mil.

El costo promedio para enviar a dos hijos a la universidad es de US$230 mil Shutterstock

Compra de autos nuevos

El 72% de los encuestados sostuvo que tener la flexibilidad financiera para comprar autos nuevos a lo largo de su vida es clave para su sueño americano. En ese sentido, adquirir y financiar dos carros nuevos cada 10 años a precios actuales asciende a US$900 mil. Este valor incluye pagos mensuales, seguro y costos de mantenimiento.

Tener mascotas

Tener mascotas en Estados Unidos no es algo económico. De acuerdo con el estudio, tener un solo perro o gato por más de 11 o 13 años cuesta casi US$40 mil. Este valor incluye el costo de la atención veterinaria, seguro, la comida y el alojamiento.

Tener un perro por más de 13 años puede costar hasta US$40 mil en Estados Unidos Freepik

Vacaciones anuales

El 71% de los encuestados considera indispensable para su sueño americano las escapadas anuales. El coste promedio de las vacaciones rondan los dos mil dólares.

La poca expectativa en cuanto al sueño americano

Luego de conocer el valor promedio para alcanzar este sueño americano, hay algunos estudios que revelan la falta de fe en este concepto.

Cerca del 70% de los estadounidenses cree que la idea del sueño americano ya no es cierto, o nunca lo fue

Según consignó un estudio de The Walt Street Journal y NORC at the University of Chicago, casi el 70% de los adultos estadounidenses dijo que el sueño americano, o la idea de que el trabajo duro da sus frutos, ya no es cierto o nunca lo fue. Este es el porcentaje más alto en los últimos 15 años.