Que personalidades como Elon Musk, Jeff Bezos o Bill Gates sean definidas como “ricas” por su nivel económico puede parecer demasiado obvio. Sin embargo, este término puede tener diferentes significados, ya que depende en gran medida del lugar de Estados Unidos donde uno se radique. Cada estado tiene su propio precio de vida; es decir, no es lo mismo ser rico en Massachusetts que en California. Para ser considerado parte del 1% de los más acaudalados en el Estado Dorado, una persona debe percibir más de US$805.519 al año.

Según SmartAsset, empresa de tecnología financiera, los residentes de California que ganan más de esa cifra pagan impuestos a una tasa promedio del 26,78%, que es la quinta más alta del país: “Representan aproximadamente el 39% del impuesto sobre la renta total en el estado. Para ser uno de los principales contribuyentes del 5% en el Estado Dorado, un residente necesitaría ganar casi US$317.800″.

Una de las razones que convierten a California en uno de los estados más ricos se debe a su fuerza laboral. “El volumen de comercio en el sur está en cifras récord, la hostelería y el turismo siguen creciendo, tenemos la industria del entretenimiento y, por supuesto, la economía de la tecnología”, comentó Stephen Levy, director del Center for Continuing Study of the California Economy, a la BBC. Además, el estado mantiene su gran atractivo pese a los precios de vivienda elevados y tasas adicionales.

California es el estado más poblado de Estados Unidos Unsplash

La compañía financiera explicó que para calcular cuál es el ingreso mínimo para pertenecer al 1% de los más ricos de cada estado usaron datos del IRS y de la Oficina de Estadísticas Laborales. “La brecha entre el 1% de los que más ganan y los estadounidenses promedio es marcada”, explicaron en su análisis. “De hecho, el hogar estadounidense promedio gana un ingreso de menos de US$70.000, pero en algunos estados, el 1% superior puede ganar hasta US$955 mil”. Las cifras fueron ajustadas a dólares de 2022 utilizando el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados y Trabajadores de Oficina Urbanos (CPI-W) de la Oficina de Estadísticas Laborales.

¿Cuáles son los estados más caros de EE.UU. para vivir y pertenecer al 1%?

Connecticut: US$955 mil al año

Massachusetts: US$896.900 al año

Nueva Jersey: US$826 mil al año

Nueva York: US$817.800 al año

California: US$805.500 al año

Washington: US$736.100 al año

Colorado: US$682.900 al año

Florida: US$678.800 al año

California es uno de los estados más caros para vivir en Estados Unidos Unsplash

Los estados más baratos para pertenecer al 1% de los más ricos

Virginia Occidental: para ser un contribuyente del 1% superior en este estado es necesario ganar US$374.712 anuales. “La diferencia entre el 1% superior y el 5% superior en Virginia Occidental es de aproximadamente US$190.700″.

Mississippi: para formar parte del 1% de los contribuyentes más importantes, los residentes deben ganar al menos US$383.128 al año.

Nuevo México: se necesita un ingreso anual de US$418.970.

Arkansas: los residentes necesitarán ganar, mínimo, US$446.276 para entrar a la esfera del 1% de los contribuyentes más ricos.

Kentucky: en este estado, es necesario percibir al año un mínimo de US$447.300 para pertenecer al codiciado 1% de los más ricos.

LA NACION