Dabrowski y Routliffe ganan su segundo US Open en dobles femeninos
La canadiense Gabriela Dabrowski y la neozelandesa Erin Routliffe se proclamaron el viernes campeona
La canadiense Gabriela Dabrowski y la neozelandesa Erin Routliffe se proclamaron el viernes campeonas de dobles femeninos del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en los últimos tres años.
Dabrowski y Routliffe derrotaron en la final por un doble 6-4 a la primera pareja sembrada del torneo, formada por la estadounidense Taylor Townsend y la checa Katerina Siniakova.
Ganadoras del Abierto de Australia en enero, Townsend y Siniakova habían derrotado a Dabrowski y Routliffe en la final de Wimbledon del año pasado.
Dabrowski y Routliffe, campeonas en Nueva York en 2023, arrancaron esta edición como las terceras cabezas de serie y ahora se dividirán el premio de US$1 millón.
El programa del viernes en Flushing Meadows deparaba a continuación las dos semifinales individuales masculinas.
El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic abrían fuego a partir de las 15:00 locales (19:00 GMT) seguidos del choque entre el canadiense Felix Auger-Aliassime y el italiano Jannik Sinner, defensor del título.
