Este lunes 1° de enero, el precio del dólar en México es de $16,8935, de acuerdo con la última actualización del Diario Oficial de la Federación (DOF), mientras que el que se vende por las ventanillas del Citibanamex es de un promedio de $16,45. A continuación, la cotización del día de la fecha.

El portal económico Bloomberg señaló que el dólar estadounidense tiene los siguientes valores expresados en pesos mexicanos:

Último cierre: $16,9544

Apertura de hoy: $16,9720

Variación diaria: $16,8948 – $16,9923

Cómo está el dólar en México este 1° de enero, según los bancos

Según la cotización publicada por el sitio especializado El Dólar Info, el precio del dólar en México arrancó la jornada del 1° de enero de la siguiente manera:

Afirme: Compra $16,00 / Venta $17,50

Banco Azteca: Compra $16,45 / Venta $17,75

Banco de México, FIX del viernes: $16,919

Banco de México, Interbancario 48 hs apertura del viernes: Compra $16,8955 / Venta $16,901

Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del viernes: $16,976

Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del viernes: $16,898

BBVA Bancomer: Compra $15,90 / Venta $17,44

CIBanco: $17,06

Citibanamex: Compra $16,45 / Venta $17,37

Intercam: Compra $16,4642/ Venta $17,4842

Monex: Compra $16,31 / Venta $18.05

SAT, Servicio de Administración Tributaria: $16,8935

Ve por más: Compra $16,3535 / Venta $17,5795

Para los turistas que visitan el país, es importante señalar que la cotización del dólar en casas de cambio del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México este 1° de enero, se reporta en rangos de $17,70 para la venta.

El peso mexicano cerró el año 2023 con una cotización de 16,96 unidades por dólar, una apreciación récord frente al dólar de casi 13%, por lo que es una de las divisas emergentes con mejor desempeño, según los analistas que suelen calificarlo como “superpeso” por su comportamiento positivo atribuido, en gran parte, al fenómeno de relocalización de cadenas o nearshoring.

Esta es “la mayor apreciación anual en registro desde que se tiene un régimen cambiario de libre flotación”, destacó Gabriela Siller, directora de análisis económico del Banco Base, en un reporte compartido con medios especializados. El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó durante el fin de semana a este balance a través de su cuenta de X (ex Twitter): “Aunque lo mejor es ver mucha gente contenta y comprando en las calles y en las plazas, no está de más decir que en décadas no se tenía un peso tan fuerte”.

¿Qué esperan los mercados este lunes 1° de enero?

Tanto en México como en Estados Unidos, el 1° de enero es un día sin actividad bancaria ni transacciones en las bolsas de valores, por lo que no se espera información relevante que influya en la cotización de las divisas.

Pese a los buenos resultados en la recta final del 2023, el pronóstico de los analistas encuestados por El Financiero Bloomberg es que el peso mexicano se debilitará y tocaría niveles cercanos a los 18 por dólar para fines del próximo año, lo que equivale a un 4 por ciento menos que los niveles actuales. “Nuestra opinión principal de que la mayor parte de la resistencia del peso ha sido impulsada en gran medida por el carry trade se mantiene sin cambios”, dijo Ezequiel Aguirre, de Bank of America.