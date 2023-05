De dólar a peso mexicano: a cuánto cotiza la moneda hoy, lunes 8 de mayo

escuchar

Este lunes 8 de mayo, el precio del dólar en México es de $17,7863 de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF). En tanto que se vende en ventanillas bancarias de Citibanamex en un promedio de $18,2800. A continuación, la cotización del día.

Según el portal de Bloomberg, que se actualiza en tiempo real, el dólar estadounidense se ubica en los siguientes valores expresados en pesos mexicanos:

Último cierre: $17,7619

Apertura de hoy: $17,7643

Rango diario: $17,7405 / $17,8405

Cómo está el dólar en México en los bancos

En la cotización del sitio especializado El Dolar Info, el precio del dólar en México este lunes 8 de mayo inició así.

Cómo está el dólar en México hoy, 8 de mayo Karolina Grabowska / Pexels

Las cifras muestran la comparativa de los precios del dólar en bancos y entidades del gobierno mexicano publicados este lunes 8 de mayo.

Afirme: Compra $16,90 / Venta $18,30

Banco Azteca: Compra $16,95 / Venta $17,99

Banco de México, FIX del viernes $17,7863

Banco de México, Interbancario 48 hs apertura del viernes: Compra $17,819 / Venta $17,825

Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del viernes: $17,825

Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del viernes: $17,749

BBVA Bancomer: Compra $17,16 / Venta $18,06

CIBanco: $17,90

Citibanamex: Compra $17,23 / Venta $18,28

Intercam: Compra $17,307 / Venta $18,322

Monex: Compra $16,92 / Venta $18,70

SAT, Servicio de Administración Tributaria: $17,7863

Scotiabank: Compra $16,00 / Venta $19,50

Ve por más: Compra $17,1981/ Venta $18,4131

Para los turistas es importante saber que la cotización del dólar en casas de cambio del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad México, hoy lunes 8 de mayo, se reporta en rangos de $17,76 a la venta.

En la mañana de este 8 de mayo, el dólar en México caía en el mercado cambiario. “La depreciación del peso es resultado de una corrección al alza del tipo de cambio luego de tocar un mínimo en el año de $17,7405 pesos por dólar durante el overnight, nivel no visto desde el 22 de septiembre de 2017″, informó la economista en Jefe en Banco Base, Gabriella Siller, en declaraciones consignadas por Bloomberg Línea.

En la jornada nocturna, el peso mexicano tuvo un nivel máximo de $17,7405 que no aparecía desde septiembre de 2017. El avance de esta moneda fue impulsado por diferentes factores. Por una parte, la especulación sobre que la Reserva Federal no aumentaría la tasa de interés; no obstante, el banco central estadounidense mencionó que seguiría en el monitoreo de los indicadores económicos para determinar si se cerró el ciclo de incrementos.

¿Cuál es la expectativa de los mercados este lunes 8 de mayo?

Cómo está el dólar en México hoy, 8 de mayo Live Richer / Unsplash

Este lunes, los analistas esperan diferente información financiera para sus proyecciones. En Estados Unidos, la Oficina del Censo revelará las cifras de inventarios y ventas mayoristas a marzo. Asimismo, el Conference Board publicará su índice de las tendencias de empleo actualizado a abril. La FED de Nueva York compartirá sus expectativas de inflación al consumidor para 1, 3 y 5 años, mientras que la Reserva Federal también dará a conocer su encuesta de la Oficina de Préstamos sobre las condiciones del mercado de crédito.

LA NACION