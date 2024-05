De dólar a peso mexicano: a cuánto cotiza la moneda hoy, miércoles 29 de mayo

Escuchar

Este miércoles 29 de mayo, el precio del dólar en México es de $16,7457, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), mientras que el que se vende en las ventanillas del Citibanamex está a un promedio de $17,07. A continuación, la cotización del día de la fecha.

El portal económico Bloomberg indicó que el dólar estadounidense tiene los siguientes valores expresados en pesos mexicanos:

La cotización actual del dólar en México este miércoles 29 de mayo Karolina Grabowska / Pexels

Último cierre: $16,80

Apertura de hoy: $16,80

Variación diaria: $16,79 – $16,86

Cómo está el dólar en México este miércoles 29 de mayo, según los bancos

Según la cotización publicada por el sitio especializado El Dólar Info, el precio del dólar en México arrancó la jornada del miércoles 29 de mayo de la siguiente manera:

¿Cómo está el dólar en México hoy? olia danilevich / Pexels

Afirme: Compra $15,80 / Venta $17,30

Banco de México, FIX del martes: $16,7457

Banco de México, Interbancario 48 hs apertura del martes: Compra $16,726 / Venta $16,73

Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del martes: $16,825

Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del martes: $16,708

Bank of America: Compra $15,8983 / Venta $17,762

Banorte: Compra $15,70 / Venta $17,10

BBVA Bancomer: Compra $16,05 / Venta $17,18

CIBanco: $16,91

Citibanamex: Compra $16,27 / Venta $17,20

DOF, Diario Oficial de la Federación: $16,7457

Grupo Financiero Multiva: $16,82

Inbursa: Compra $16,40 / Venta $18,00

Monex: Compra $16,07 / Venta $17,76

Para pagos de obligaciones: $16,6568

SAT, Servicio de Administración Tributaria: $16,7457

Ve por más: Compra $16,2968 / Venta $17,5118

Para los turistas que visitan el país, es importante señalar que la cotización del dólar en casas de cambio del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, este miércoles 29 de mayo, se reporta en rangos de $16,80 para la venta.

Esta mañana, el dólar cotiza a $16,82 pesos, con una depreciación del 0,18% del peso mexicano respecto al cierre del martes. El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, sube un 0,10%, el peso mexicano es una de las monedas que más terreno pierde frente al dólar.

En Estados Unidos, los datos recientes de la Asociación de Banqueros Hipotecarios indican una caída del 5,7% en las peticiones de préstamos hipotecarios, debido al aumento de las tasas. Durante la jornada, el mercado estará atento al Libro Beige de la Reserva Federal y al Reporte Trimestral de Inflación del Banco de México. Ayer, el dólar cerró en $16,79 pesos, una depreciación del 0,81%, influenciada por el fortalecimiento del dólar tras cifras económicas y comentarios restrictivos de la Fed.

A cuánto cotiza el dólar en México hoy, 29 de mayo Joshua Hoehne / Unsplash

¿Qué esperan los mercados para este miércoles 29 de mayo?

Este miércoles, los mercados analizan la subida de Nvidia por la fiebre de la inteligencia artificial y el fin de las ofertas de BHP por Anglo American. El ETF de BlackRock es ahora el mayor fondo de bitcoin del mundo. Hoy es la fecha límite para la oferta de Anglo American por BHP. En Europa, destacan los datos de inflación y confianza del consumidor de Alemania, y la intervención de Villeroy del BCE. Entre las empresas que reportan resultados están Salesforce, Agilent, HP Inc., Bank of Montreal y National Bank of Canada. En EE.UU., se publicarán las solicitudes de hipotecas, la encuesta manufacturera de Richmond y el Libro Beige de la Reserva Federal.

Los inversionistas ven las elecciones de México con posibles sorpresas. Morena busca una supermayoría en el Congreso para hacer cambios constitucionales, mientras la oposición intenta limitar su poder. A pocos días de la votación, se espera que Sheinbaum continúe con políticas de AMLO, lo que ha mantenido fuerte al peso mexicano.

