Trump vuelve a ser foco de burlas tras una fallida publicación de la Casa Blanca sobre la guerra con Irán

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, volvió a ser foco de burlas en internet luego de que la cuenta de X de la Casa Blanca publicara el domingo una imagen suya sosteniendo varias cartas del juego de mesa Uno, con la frase “tengo todas las cartas”, en una aparente referencia a la situación actual de la guerra en Medio Oriente.

En el popular juego, gana quien se queda sin cartas.

Tras la publicación del magnate, empezaron a llegar las reacciones en redes sociales, entre ellas la del Consulado General de Irán en Hyderabad, India que escribió también en X “sí, tenemos menos cartas”, señalando que tener todas las cartas significa que uno está perdiendo el juego.

“Si Trump tiene todas las de ganar, ¿por qué los precios de la nafta están en niveles récord? Ah, claro, en el Uno se gana sin tener ninguna carta. Deberían despedir a su encargado de redes sociales”, respondió por su parte el representante demócrata de California, Ted Lieu, a la publicación de Trump.

El intercambio se produjo después de que el presidente norteamericano anunciara en su plataforma Truth Social que el Ejército empezaría el lunes a escoltar la salida de los buques varados en el estrecho de Ormuz a partir del denominado “Proyecto Libertad”, el más reciente esfuerzo de Washington por reabrir la estratégica vía marítima.

La pulseada por el estrecho

El Centro Conjunto de Información Marítima, liderado por Estados Unidos, aconsejó el lunes a los barcos cruzar el estrecho por aguas de Omán, al indicar que había establecido una “zona de seguridad reforzada”.

El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, afirmó que las fuerzas estadounidenses habían abierto con éxito un paso libre de minas iraníes. Indicó que Irán lanzó múltiples misiles de crucero, drones y pequeñas embarcaciones contra buques civiles bajo la protección del Ejército norteamericano. Helicópteros militares estadounidenses hundieron seis de esas pequeñas embarcaciones, según Cooper.

Una mujer agita una bandera iraní frente a un cartel antiestadounidense que hace referencia a Trump y al estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán, el 5 de mayo de 2026 - - AFP

El Ministerio emiratí de Defensa informó que sus defensas antiaéreas interceptaron 15 misiles y cuatro drones disparados por Irán. Autoridades del emirato oriental de Fujaira dijeron que un dron provocó un incendio en una instalación petrolera clave e hirió a tres ciudadanos indios. El Ejército británico reportó que dos buques de carga estaban en llamas frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos.

El primer ministro de India, Narendra Modi, condenó los ataques el martes y afirmó que atacar a civiles e infraestructura era “inaceptable”. En un comunicado en X, Modi afirmó que India mantiene una “firme solidaridad” con Emiratos Árabes Unidos y subrayó la necesidad de un transporte marítimo seguro e ininterrumpido a través del estrecho de Ormuz, al señalar que “es vital para una paz regional duradera, la estabilidad y la seguridad energética global”.

Iraníes caminan por una calle pintada con una bandera estadounidense en Teherán, Irán, el 5 de mayo de 2026 - - AFP

Teherán no confirmó ni negó los ataques, pero temprano el martes el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, escribió en X que tanto Estados Unidos como Emiratos Árabes Unidos “deberían cuidarse de ser arrastrados de nuevo al atolladero”.

La interrupción de la vía marítima ha asfixiado a países de Europa y Asia que dependen del petróleo y el gas del Golfo Pérsico, elevando los precios mucho más allá de la región.

El bloqueo norteamericano

Mientras tanto, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril, ordenando a al menos a 49 buques comerciales que dieran la vuelta, según el Comando Central. También ha advertido a las navieras que podrían enfrentar sanciones si pagan a Irán por el tránsito del estrecho.

El bloqueo ha privado a Teherán de ingresos petroleros que necesita para apuntalar su economía debilitada. Funcionarios estadounidenses han expresado su esperanza de que el bloqueo obligue a Irán a hacer concesiones en las conversaciones sobre su disputado programa nuclear y otros asuntos de larga data.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, responde preguntas durante una conferencia de prensa en el Pentágono, el 5 de mayo de 2026 CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La propuesta más reciente de Irán para poner fin a la guerra exige que Estados Unidos levante las sanciones, termine el bloqueo, retire sus fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en el Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim, que mantienen estrechos vínculos con el aparato de seguridad iraní.

Funcionarios iraníes dijeron que estaban revisando la respuesta de Estados Unidos, aunque el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, declaró a los periodistas el lunes que cambiar las exigencias dificultaba la diplomacia, sin entrar en detalles.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono, el 5 de mayo de 2026 CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Irán ha afirmado que su propuesta no incluye su programa nuclear ni el uranio enriquecido, desde hace tiempo un motor clave de las tensiones con Estados Unidos e Israel.

El régimen islámico quiere que otros asuntos se resuelvan en un plazo de 30 días y pretende poner fin a la guerra en lugar de prolongar el alto el fuego. Trump expresó dudas durante el fin de semana de que la propuesta conduzca a un acuerdo.

Agencia AP