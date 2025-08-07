De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este jueves 7 de agosto en Estados Unidos

Este jueves 7 de agosto de 2025,el precio del dólar en México fue de $18,6192, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF). En las primeras horas del día, el desempeño del peso mexicano registra un retroceso frente a la moneda de Estados Unidos, a la espera de la publicación de cifras de economía local.

Dólar hoy, jueves 7 de agosto, en México

De acuerdo con Bloomberg Línea , por la mañana de este jueves, el peso mexicano registra una ligera contracción ante el dólar estadounidense , “en un día marcado localmente por la decisión de Banco de México (Banxico)”.

, por la mañana de este jueves, el registra una ligera , “en un día marcado localmente por la decisión de Banco de México (Banxico)”. El banco central podría implementar hoy un recorte menor de la tasa de interés.

El sitio agrega que el tipo de cambio cotiza en $18,61233, lo que representa una depreciación de 0,05% respecto al cierre del miércoles.

El peso mexicano retrocede ante el dólar, en las primeras horas de este jueves 7 de agosto Freepik

En las primeras horas del día, el Índice Dólar (DXY) , un indicador ponderado que mide el valor de la moneda estadounidense respecto a una canasta de divisas, avanza 0,06% , reporta Monex.

, un indicador ponderado que mide el valor de la moneda estadounidense respecto a una canasta de divisas, , reporta Monex. Esta mañana, cinco de las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg registran pérdidas; el peso mexicano está en el tercer lugar.

Cómo está el dólar en México este jueves 7 de agosto, según los bancos

Según la cotización publicada por el sitio especializado El Dólar Info, el precio del dólar en México arrancó la jornada de hoy, 7 de agosto, de la siguiente manera:

Afirme: Compra $17,80 / Venta $19,30

Compra $17,80 / Venta $19,30 Banco Azteca: Compra $17,55 / Venta $19,19

Compra $17,55 / Venta $19,19 Banco de México, FIX del miércoles: $18,6192

del miércoles: $18,6192 Banco de México, Interbancario 48 hs, apertura del miércoles: Compra $18,594/ Venta $18,599

del miércoles: Compra $18,594/ Venta $18,599 Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del miércoles: $18,654

del miércoles: $18,654 Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del miércoles: $18,584

del miércoles: $18,584 Bank of America: Compra $17,6065 / Venta: $19,685

Compra $17,6065 / Venta: $19,685 BBVA Bancomer: Compra $17,75 / Venta $18,88

Compra $17,75 / Venta $18,88 Citibanamex: Compra $18,03 / Venta $19,07

Compra $18,03 / Venta $19,07 Multiva : $18,66

: $18,66 Monex: Compra $17,68 / Venta $19,54

Compra $17,68 / Venta $19,54 SAT, Servicio de Administración Tributaria: $18,6192

$18,6192 Ve por más: Compra $17,9984 / Venta $19,2134

Así cotiza la divisa estadounidense hoy 7 de agosto de 2025 frente al peso mexicano Freepik

¿Cómo cerró el peso ante el dólar en la jornada del miércoles 6 de agosto?

El peso mexicano se mantuvo en terreno positivo y cerró la sesión del miércoles 6 de agosto con una cotización de $18,61 por dólar, lo que muestra una apreciación de 0,71% respecto al cierre previo. El DXY extendió su retroceso y finalizó con una pérdida de -0,57% respecto al cierre anterior, de acuerdo con un reporte de Monex.

“El peso se benefició del debilitamiento del dólar y extendió su apreciación de la sesión previa, gracias a una percepción más optimista de los inversores sobre la divisa local”, señala la firma.

El peso mexicano en la apertura del jueves 7 de agosto

El análisis de apertura de Monex precisa que este jueves 7 de agosto de 2025, en la sesión overnight, el tipo de cambio de dólar a peso mexicano mostró volatilidad alcista y ahora cotiza en $18,63, lo que implica una depreciación de -0,15% respecto al cierre previo, un avance semanal de 1,25% y una ganancia de 0,08% con relación al mes anterior.

Hoy, el peso retrocede a medida que el dólar recupera terreno, señala Monex Freepik

El reporte agrega que hoy el peso mexicano retrocede “a medida que el dólar recupera terreno por la debilidad de sus principales contrapartes y después de que se alcanzara la fecha límite para la aplicación de tarifas estadounidenses a diversas naciones, lo que impulsó el sentimiento de aversión al riesgo”.