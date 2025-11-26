De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 26 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo estuvo hoy 26 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este miércoles 26 de noviembre abrió con la referencia del martes, cuando la divisa mexicana registró a media jornada una apreciación de 0,61%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 26 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 26 de noviembre arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del martes: compra $17,60 / venta $19,10
- Banco Azteca del martes: compra $17 / venta $18,84
- Banco de México, FIX del martes: $18,4308
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $18,4465 / venta $18,4510
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,4550
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $18,3740
- Bank of America del martes: compra $17,4825 / venta $19,5312
- Banorte del martes: compra $17,25 / venta $18,75
- BBVA Bancomer del martes: compra $17,53 / venta $18,66
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $18,4997
- Grupo Financiero Multiva del martes: $18,53
- Intercam del martes: compra $17,8794 / venta $18,8899
- Para pagos de obligaciones del martes: $18,4965
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $18,4997
- Ve por más del martes: compra $17,8709 / venta $18,8859
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 26 de noviembre, abrió con la referencia del día previo en $17 a la compra y $18,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien busca saber a cómo está el dólar en México o cuál es el precio del dólar en México, a media sesión del martes 25 de noviembre, el peso mexicano extendió su avance para cotizar en $18,39 por unidad.
- Un reporte de Monex señala que el avance del peso mexicano es favorecido por la debilidad generalizada del dólar estadounidense a nivel global.
- El índice DXY, que mide la fortaleza del dólar, retrocedió 0,44% a media sesión, tras evaluar los recientes datos económicos en Estados Unidos.
- Hacia el overnight, el dólar hoy México podría moverse en un rango estimado entre $18,36 y $18,47, de acuerdo con lo previsto por los analistas de la financiera.
- Esto se considera debido al retroceso del billete americano y una agenda económica modesta en México.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
