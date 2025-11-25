LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este martes 25 de noviembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 25 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano: la cotización de este martes 25 de noviembre de 2025
De dólar a peso mexicano: la cotización de este martes 25 de noviembre de 2025

El precio del dólar en México este martes 25 de noviembre fue de$18,4997 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 25 de noviembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 25 de noviembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,60 / venta $19,10
  • Banco Azteca: compra $16,95 / venta $18,99
  • Banco de México, FIX del lunes: $18,4997
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $18,4765 / venta $18,481
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $18,532
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $18,481
  • Bank of America: compra $17,4825 / venta $19,5312
  • Banorte: compra $17,30 / venta $18,85
  • BBVA Bancomer: compra $17,65 / venta $18,79
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,4997
  • Grupo Financiero Multiva: $18,53
  • Intercam: compra $17,961 / venta $18,9646
  • Para pagos de obligaciones: $18,4965
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,4997
  • Ve por más del lunes: compra $17,9042 / venta $19,1042
Este lunes, el peso mexicano perdió terreno frente al dólar estadounidense
Este lunes, el peso mexicano perdió terreno frente al dólar estadounidense

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este 25 de noviembre abrió en $16,95 a la compra y $18,99 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quien se pregunta a cómo está el dólar hoy en México o cuál es el precio del dólar hoy en México, a la apertura del mercado, el dólar estadounidense a peso mexicano (USD/MXN) cotiza en $18,47 por unidad.
  • El tipo de cambio dólar hoy en México registra una apreciación del peso mexicano del 0,18% respecto al cierre anterior, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • El precio del dólar hoy también refleja un retroceso semanal del 0,72% y una pérdida de 0,12% respecto al mes previo.
  • El peso es favorecido por la publicación de datos económicos locales positivos.
  • La moneda mexicana se beneficia de la debilidad general del dólar.
  • Los analistas de la financiera señalan que el Índice Dólar (DYX), aunque sube ligeramente un 0,01%, opera en un entorno donde los inversores mantienen sus apuestas por un recorte en la tasa de interés de la Reserva Federal (FED).
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 25 de noviembre
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 25 de noviembre

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
