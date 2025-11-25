en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este martes 25 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 25 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este martes 25 de noviembre fue de$18,4997 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 25 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 25 de noviembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,60 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $16,95 / venta $18,99
- Banco de México, FIX del lunes: $18,4997
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $18,4765 / venta $18,481
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $18,532
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $18,481
- Bank of America: compra $17,4825 / venta $19,5312
- Banorte: compra $17,30 / venta $18,85
- BBVA Bancomer: compra $17,65 / venta $18,79
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,4997
- Grupo Financiero Multiva: $18,53
- Intercam: compra $17,961 / venta $18,9646
- Para pagos de obligaciones: $18,4965
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,4997
- Ve por más del lunes: compra $17,9042 / venta $19,1042
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 25 de noviembre abrió en $16,95 a la compra y $18,99 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien se pregunta a cómo está el dólar hoy en México o cuál es el precio del dólar hoy en México, a la apertura del mercado, el dólar estadounidense a peso mexicano (USD/MXN) cotiza en $18,47 por unidad.
- El tipo de cambio dólar hoy en México registra una apreciación del peso mexicano del 0,18% respecto al cierre anterior, de acuerdo con un reporte de Monex.
- El precio del dólar hoy también refleja un retroceso semanal del 0,72% y una pérdida de 0,12% respecto al mes previo.
- El peso es favorecido por la publicación de datos económicos locales positivos.
- La moneda mexicana se beneficia de la debilidad general del dólar.
- Los analistas de la financiera señalan que el Índice Dólar (DYX), aunque sube ligeramente un 0,01%, opera en un entorno donde los inversores mantienen sus apuestas por un recorte en la tasa de interés de la Reserva Federal (FED).
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seguí leyendo
En Puerto Rico. La CBP revisó un barco procedente de República Dominicana y encontró una carga ilegal de más de US$10 millones
Requisitos y riesgos. Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. desde Florida
¿Adiós al dólar en Florida? La nueva ley de Ron DeSantis que reconoce una antigua forma de pago
Más leídas de Estados Unidos
- 1
¿Mito o brazo oculto de Maduro? Qué es el Cartel de los Soles y por qué su existencia está en duda
- 2
Nueva ley de Ron DeSantis: por qué colocar un dispositivo de rastreo en un auto ajeno en Florida puede llevarte a la cárcel
- 3
Falta de trabajadores y una Charlotte desolada tras las redadas masivas contra inmigrantes latinos
- 4
Distinto a Nueva York: a cuánto llegarán las temperaturas en Florida para el Día de Acción de Gracias