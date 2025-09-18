en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy jueves 18 de septiembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 18 de septiembre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este 18 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación es de 18,3257 pesos por unidad. Al inicio de la sesión, el peso mexicano se ve impactado por la publicación de datos de economía de Estados Unidos.
Pronóstico del dólar a peso mexicano
- Uno de los factores determinantes en el precio del dólar hoy es la política monetaria de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos.
- Este miércoles 17 de septiembre, la FED realizó su primer recorte del año, de 25 puntos base, en el rango objetivo de la tasa de fondos federales: entre 4% y 4,25%.
- Posterior al anuncio, el peso presentó una apreciación de 0,48% frente al dólar, con lo que el USD/MXN alcanzó el nivel de $18,20 en el mercado spot, de acuerdo con un análisis de Monex.
- Estos movimientos en la política monetaria estadounidense tienen un impacto significativo en el dólar estadounidense a peso mexicano y, por ende, en el precio del dólar hoy en México.
Tipo de cambio dólar de hoy en bancos de México
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 18 de septiembre de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,60 / venta $19
- Banco Azteca: compra $17,29 / venta $18,79
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,3257
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del miércoles: compra $18,340/ venta $18,353
- Bank of America: compra $17,301/ venta $19,3424
- BBVA Bancomer: compra $17,46 / venta $18,61
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,3558
- Ve por más: compra $18,0464/ venta $18,8464
Factores que influyen en el dólar estadounidense hoy y en tiempo real
- El peso cerró la sesión del 17 de septiembre con una depreciación de -0,12%, manteniéndose en el rango de fluctuación entre $18,19 y $18,35.
- La estimación hacia el overnight fue de: $18, 24 - $18,35.
- Los mercados accionarios en México retroceden desde máximos históricos.
