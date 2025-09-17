De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy miércoles 17 de septiembre

¿A cómo está el dólar hoy en México? Este 17 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación fue de 18,3635 pesos por unidad. La jornada inició con movimientos mixtos en los mercados, con una modesta apreciación del peso mexicano, pero un fortalecimiento del dólar a nivel global.

A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 17 de septiembre Pexels