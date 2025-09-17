De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy miércoles 17 de septiembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 17 de septiembre en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
¿A cómo está el dólar hoy en México? Este 17 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación fue de 18,3635 pesos por unidad. La jornada inició con movimientos mixtos en los mercados, con una modesta apreciación del peso mexicano, pero un fortalecimiento del dólar a nivel global.
Tipo de cambio dólar de hoy en bancos de México
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 17 de septiembre de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,60 / venta $19
- Banco Azteca: compra $19, 30 / venta $18,79.
- Banco de México, FIX del martes: $18,3635.
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del martes: compra $18,3645/ venta $18,369.
- Bank of America: compra $17,331 / venta $19,3424.
- BBVA Bancomer: compra $17,47 / venta $18,60.
- Multiva: $18,29.
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,3635.
- Ve por más: compra $18,0071/ venta $18,6221.
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info está en $17,39 a la compra y $18,79 a la venta este 17 de septiembre. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Factores que influyen en el dólar estadounidense hoy y en tiempo real
- Este 17 de septiembre, el dólar estadounidense cotiza en $18,79 pesos mexicanos en el mercado spot.
- El peso tiene una apreciación del 0,01% respecto al cierre previo, aunque también se registra un retroceso ante el fortalecimiento general del dólar estadounidense.
- Durante la sesión overnight, el dólar a peso mexicano mostró volatilidad alcista. Fluctuó entre un mínimo de $18,27 y un máximo de $18,30 en el mercado spot.
- A la apertura de la sesión americana, el peso se posiciona como la novena moneda con mayores pérdidas dentro de las divisas de países emergentes, de acuerdo con un análisis de Grupo Financiero Monex.
- El Índice Dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una canasta de divisas, avanza un 0,18% y alcanzó un máximo intradía de 96,84 unidades.
Pronóstico del dólar a peso mexicano
- El dólar hoy de México refleja la cautela de los inversores, que están a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.
- La proyección es que la FED haga primer recorte de 25 puntos base a la tasa de interés en lo que va del año.
- En el contexto económico, la atención estará puesta en las proyecciones de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para el resto del año y los posibles recortes adicionales que se puedan sugerir, según indicó Monex.
- Este fortalecimiento del dólar estadounidense globalmente impacta directamente en a cómo está el dólar hoy en México este 17 de septiembre.
- En EE.UU., los inicios de construcción de viviendas en agosto fueron de 1307 millones, inferior al esperado, lo que también contribuye al comportamiento del precio del dólar a peso mexicano hoy.
- En el contexto económico global, se reportaron datos como la inflación al consumidor del Reino Unido en 3,8% anual en agosto y la de la Eurozona en 2% anual, ambas alineadas o por debajo de las expectativas.
En resumen, este 17 de septiembre los mercados financieros se mantienen en expectativa y cautela, dominados por la decisión de la Reserva Federal de EE.UU.
