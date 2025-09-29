en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy lunes 29 de septiembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 29 de septiembre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México cerró la jornada del 26 de septiembre con una apreciación de 0,57%, y se mantuvo en un rango de fluctuación entre $18,32 y $18,51. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.
Precio del dólar hoy en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 29 de septiembre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.
- Afirme del viernes: compra $17,60 / venta $19,00
- Banco Azteca del viernes: compra $17,20 / venta $18,84
- Banco de México, FIX del viernes: $18,3825
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del viernes: compra $18,3655/ venta $18,3700
- Bank of America del viernes: compra $17,5131/ venta $19,5695
- BBVA Bancomer del viernes: compra $17,50/ venta $18,64
- Multiva del viernes: $18,52
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $18,4457
- Ve por más del viernes: compra $18,0765/ venta $18,6469
Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización
- El precio del dólar hoy en México mostró una tendencia a la baja para el dólar estadounidense, lo que resultó en una apreciación del peso mexicano durante la sesión de cierre del 26 de septiembre de 2025.
- El tipo de cambio dólar cerró la jornada previa con una cotización de $18,37 por dólar, de acuerdo a un análisis de Monex.
- A media sesión, el dólar estadounidense a peso mexicano se cotizaba en $18,38 en el mercado spot.
- La fortaleza del peso durante la sesión del viernes se atribuyó principalmente a la debilidad del dólar.
- El Índice Dólar (DXY) retrocedió, y finalizó con una pérdida de 0,40% respecto al cierre anterior (del 25 de septiembre).
- A media sesión del 26 de septiembre, el DXY ya presentaba una depreciación del 0,26%.
- El peso se benefició de la debilidad del dólar estadounidense después de que el reporte clave de inflación PCE en EE.UU. se publicara en línea con las expectativas del mercado.
