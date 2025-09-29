LA NACION
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy lunes 29 de septiembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 29 de septiembre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

El precio del dólar hoy en México, el tipo de cambio del lunes 29 de septiembre
El precio del dólar hoy en México, el tipo de cambio del lunes 29 de septiembre

El precio del dólar en México cerró la jornada del 26 de septiembre con una apreciación de 0,57%, y se mantuvo en un rango de fluctuación entre $18,32 y $18,51. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

En la jornada del viernes, el peso avanzó y mostró una apreciación
En la jornada del viernes, el peso avanzó y mostró una apreciación

Precio del dólar hoy en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 29 de septiembre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.

  • Afirme del viernes: compra $17,60 / venta $19,00
  • Banco Azteca del viernes: compra $17,20 / venta $18,84
  • Banco de México, FIX del viernes: $18,3825
  • Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del viernes: compra $18,3655/ venta $18,3700
  • Bank of America del viernes: compra $17,5131/ venta $19,5695
  • BBVA Bancomer del viernes: compra $17,50/ venta $18,64
  • Multiva del viernes: $18,52
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $18,4457
  • Ve por más del viernes: compra $18,0765/ venta $18,6469

Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones

  • El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
Así cotiza la divisa estadounidense hoy 29 de septiembre de 2025
Así cotiza la divisa estadounidense hoy 29 de septiembre de 2025

Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización

  • El precio del dólar hoy en México mostró una tendencia a la baja para el dólar estadounidense, lo que resultó en una apreciación del peso mexicano durante la sesión de cierre del 26 de septiembre de 2025.
  • El tipo de cambio dólar cerró la jornada previa con una cotización de $18,37 por dólar, de acuerdo a un análisis de Monex.
  • A media sesión, el dólar estadounidense a peso mexicano se cotizaba en $18,38 en el mercado spot.
  • La fortaleza del peso durante la sesión del viernes se atribuyó principalmente a la debilidad del dólar.
  • El Índice Dólar (DXY) retrocedió, y finalizó con una pérdida de 0,40% respecto al cierre anterior (del 25 de septiembre).
  • A media sesión del 26 de septiembre, el DXY ya presentaba una depreciación del 0,26%.
  • El peso se benefició de la debilidad del dólar estadounidense después de que el reporte clave de inflación PCE en EE.UU. se publicara en línea con las expectativas del mercado.
