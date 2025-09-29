De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy lunes 29 de septiembre

El precio del dólar en México cerró la jornada del 26 de septiembre con una apreciación de 0,57%, y se mantuvo en un rango de fluctuación entre $18,32 y $18,51. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

En la jornada del viernes, el peso avanzó y mostró una apreciación Freepik - Freepik