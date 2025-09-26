LA NACION
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy viernes 26 de septiembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 26 de septiembre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

El precio del dólar hoy en México, el tipo de cambio del viernes 26 de septiembre
El precio del dólar hoy en México, el tipo de cambio del viernes 26 de septiembre

El precio del dólar en México abrió este viernes 26 de septiembre en $18,4457 pesos por unidad en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

La cotización del dólar a peso mexicano de este viernes 26 de septiembre
La cotización del dólar a peso mexicano de este viernes 26 de septiembre

Precio del dólar hoy en México

La conversión de dólar a peso mexicano arrancó este 26 de septiembre con los siguientes marcos de referencia del día anterior, según El Dolar Info.

  • Afirme del jueves: compra $17,60 / venta $19,00
  • Banco Azteca del jueves: compra $17,30 / venta $18,94
  • Banco de México, FIX del jueves: $14,4457
  • Banco de México, interbancario 48 hs del jueves: compra $18,4265/ venta $18,421
  • Bank of America jueves: compra $17,452/ venta $19,4932
  • BBVA Bancomer jueves: compra $17,62/ venta $18,75.
  • Multiva del jueves: $18,45.
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,4457

Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones

  • El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: el tipo de cambio del 26 de septiembre
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: el tipo de cambio del 26 de septiembre

Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización

  • La paridad dólar a peso alcanzó un mínimo interanual de $18,19. Esto fue gracias a una apreciación del peso entre el 5 y el 17 de septiembre.
  • Esa ligera apreciación del peso le dio más confianza al Banco de México para mantener los recortes de las tasas.
  • El análisis técnico actual (al 25 de septiembre de 2025) sugiere una reversión alcista para el dólar a peso mexicano. Esto implica una continuación en la depreciación del peso mexicano en el corto plazo, según indicó Grupo Financiero Monex.
  • En el contexto económico más amplio que afecta el precio del dólar: el Banco de México (Banxico) decidió recortar el jueves su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, con lo que quedó en 7,50% desde un 7,75% previo.
