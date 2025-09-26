en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy viernes 26 de septiembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 26 de septiembre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México abrió este viernes 26 de septiembre en $18,4457 pesos por unidad en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.
Precio del dólar hoy en México
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó este 26 de septiembre con los siguientes marcos de referencia del día anterior, según El Dolar Info.
- Afirme del jueves: compra $17,60 / venta $19,00
- Banco Azteca del jueves: compra $17,30 / venta $18,94
- Banco de México, FIX del jueves: $14,4457
- Banco de México, interbancario 48 hs del jueves: compra $18,4265/ venta $18,421
- Bank of America jueves: compra $17,452/ venta $19,4932
- BBVA Bancomer jueves: compra $17,62/ venta $18,75.
- Multiva del jueves: $18,45.
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,4457
Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización
- La paridad dólar a peso alcanzó un mínimo interanual de $18,19. Esto fue gracias a una apreciación del peso entre el 5 y el 17 de septiembre.
- Esa ligera apreciación del peso le dio más confianza al Banco de México para mantener los recortes de las tasas.
- El análisis técnico actual (al 25 de septiembre de 2025) sugiere una reversión alcista para el dólar a peso mexicano. Esto implica una continuación en la depreciación del peso mexicano en el corto plazo, según indicó Grupo Financiero Monex.
- En el contexto económico más amplio que afecta el precio del dólar: el Banco de México (Banxico) decidió recortar el jueves su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, con lo que quedó en 7,50% desde un 7,75% previo.
