De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo, hoy lunes 8 de septiembre

• Exportaciones no petroleras.

• Remesas.

• Inversión Extranjera Directa (IED).

• Turismo

• Tenencia de valores gubernamentales por residentes en el extranjero.

No obstante, Monex indica que hay riesgos que podrían generar presiones para el precio del dólar:

La prolongación de los aranceles de Estados Unidos.

Un menor atractivo de los bonos mexicanos si un repunte inflacionario en EE.UU. retrasa los recortes de la tasa de interés de la FED.

La cotización de hoy forma parte de una tendencia positiva y de una recuperación amplia del peso mexicano, impulsado por el optimismo de inversores y las expectativas de la resolución comercial en EE.UU.