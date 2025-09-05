De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo, hoy viernes 5 de septiembre

Este 5 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación es de 18,7577 pesos por unidad. En esta jornada, el peso mexicano comenzó con una apreciación frente al dólar estadounidense. El tipo de cambio se ve impulsado por un retroceso del dólar a nivel global luego de que se publicara un informe del mercado laboral de EE.UU.

A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 5 de septiembre