De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo, hoy miércoles 3 de septiembre

La fortaleza del peso mexicano este 3 de septiembre se debe a diferentes factores:

En México se publicó el reporte de Confianza del Consumidor. El índice aumentó 47,7 puntos en agosto, lo que marcó el segundo aumento consecutivo y su nivel más alto en ocho meses.

El índice aumentó 47,7 puntos en agosto, lo que marcó el segundo aumento consecutivo y su nivel más alto en ocho meses. El dólar estadounidense (medido por el índice DXY) profundizó su retroceso de la sesión, al alcanzar un mínimo de 98,07 puntos y actualmente cotizar en 98,25, con un retroceso diario de -0.15%

El informe de empleos de Estados Unidos mostró un total de 7,181 millones de nuevas vacantes en julio, lo que estuvo por debajo de los 7,357 millones del mes anterior y de la expectativa de 7,380.

un total de 7,181 millones de nuevas vacantes en julio, lo que estuvo por debajo de los 7,357 millones del mes anterior y de la expectativa de 7,380. En esta sesión, según el análisis de grupo financiero Monex, se percibe un mejor sentimiento de cautela en los mercados, tras el repunte de los bonos a largo plazo a nivel mundial en la sesión previa.

Además de los datos de empleo, los inversores también monitorean otros indicadores clave como las órdenes de fábrica en Estados Unidos, que para julio se anticipaba una contracción del -1,3%. Estos reportes podrían influir en la cotización.

En el resumen, el dólar hoy en México experimenta ganancias frente al dólar estadounidense. Los principales factores de este impulso son los datos económicos positivos a nivel local y una corrección en el mercado dólar global.