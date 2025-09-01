Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en vivo y a cuánto cotiza en pesos este lunes 1° de septiembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 1° de septiembre en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este 1° de septiembre, el precio del dólar hoy en México en el Diario Oficial de la Federación es de 18,6440 pesos. En esta primera jornada de septiembre, el peso mexicano se aprecia frente al dólar.
Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en tiempo real el 1° de septiembre
- Al comienzo de septiembre y de esta semana, el precio del dólar hoy en México es de $18,61 por dólar estadounidense.
- El peso mexicano se apreció 0,27% en comparación con el cierre previo.
- Este movimiento de dólar a peso mexicano ocurre en un contexto de bajo volumen de operaciones, ya que los mercados accionarios de EE.UU. están cerrados por el Labor Day. Este escenario ha contribuido a que el peso sea favorecido por el retroceso del dólar.
- En la sesión overnight, el tipo de cambio dólar de hoy mostró una volatilidad alcista.
- Además de la ganancia diaria, el peso mexicano ha registrado un avance semanal del 0,41% y una apreciación de 1,48% respecto al mes previo.
- Otros indicadores del mercado de divisas muestran que el Índice Dólar retrocede un -0,09%, mientras que el Euro y la Libra se aprecian un 0,21% y 0,16% respectivamente, según el análisis de Grupo Financiero Monex.
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra, Banco Azteca, BBVA y más
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,45 a la compra y $19,04 a la venta este 1° de septiembre. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca.
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 1° de septiembre de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,80 / venta $19,30
- Banco Azteca: compra $19, 45 / venta $19,04.
- Banco de México, FIX del viernes: $18,444.
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del viernes: compra $18,641/ venta $18,646
- Bank of America: compra $17,7305 / venta $19,802
- BBVA Bancomer: compra $17,76 / venta $18,90.
- Multiva: $18,69.
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,644.
- Ve por más: compra $18,0046/ venta $19,2196.
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 1° de septiembre
- Sobre los datos que podrían influir en la cotización, los inversionistas se mantienen atentos a los datos del mercado laboral estadounidense que se publicarán en esta semana. En Europa, el PMI manufacturero de agosto mostró un aumento a 50,7, encima de las expectativas
- Más allá del precio del dólar, hay una imagen ambivalente del sentimiento económico empresarial en México.
- El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza se ubicó en 49,3 puntos, lo que representa un aumento mensual de 0,4 puntos y marca el segundo mes consecutivo de avance. Sin embargo, en su comparación anual, el indicador disminuyó 3,4 puntos respecto a agosto de 2024, sumando 16 meses a la baja y manteniéndose en terreno de contracción por sexto mes consecutivo
En resumen, el precio del dólar hoy y la fortaleza del peso mexicano están ligados a la dinámica global, sobre todo a los eventos en Estados Unidos. Por otro lado, la economía interna de México muestra una recuperación en la confianza empresarial, pero con cautela. La volatilidad y la espera de nuevos datos marcarán la pauta para el precio del dólar en tiempo real en los próximos días de septiembre.
Más notas de De dólar a peso mexicano
Seguí leyendo
Hasta US$1250. La nueva ley en Texas que multará a conductores desde el 1° de septiembre 2025
Lo que hay que saber. Se confirmó la fecha oficial para el lanzamiento del iPhone 17: cuándo se venderá en EE.UU.
“Actividad ilegal”. Intentó salir de EE.UU. con más de U$100.000, fue descubierta por la CBP y perdió hasta su Chevrolet 2013
- 1
Dr. Timothy Schell, veterinario de la FDA: ¿el gusano barrenador puede atacar a perros y gatos?
- 2
Las posibilidades de que Venezuela pase directo al Mundial 2026, según la inteligencia artificial
- 3
Para latinos en Texas: esta biblioteca pública ofrece cursos de inglés gratis en septiembre de 2025
- 4
Actualizaciones en EE.UU.: las probabilidades de ganar Powerball o Mega Millions en la última oportunidad de agosto