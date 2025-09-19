De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy viernes 19 de septiembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y cómo está hoy 19 de septiembre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este viernes 19 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación es de $18,3110 pesos por unidad. Esta es la cotización del día y tipo de cambio, que muestra al peso mexicano afectado por el avance de la moneda estadounidense, después de considerar los datos económicos de la sesión previa.
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info está en $17,20 a la compra y $18,84 a la venta este 19 de septiembre. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Tipo de cambio dólar de hoy en bancos de México
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 19 de septiembre de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,60 / venta $19
- Banco Azteca: compra $17,20/ venta $18,84
- Banco de México, FIX del jueves: $18,361
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del jueves: compra $18,354/ venta $18,358
- Bank of America: compra $17,3913/ venta $19,4175
- BBVA Bancomer: compra $17,52 / venta $18,65
- Multiva: $18,40
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,361
- Ve por más: compra $17,9872/ venta $18,7872
Factores que influyen en el dólar estadounidense hoy y en tiempo real
- Para quienes buscan saber a cómo está el dólar en México o cuál es el precio del dólar hoy en México, la información de la sesión overnight del 19 de septiembre de 2025 indica una cotización de $18,43 por unidad.
- El precio del dólar en tiempo real reportado para esta sesión implica una depreciación del peso mexicano del -0,36% respecto al cierre previo.
- Esta depreciación es influenciada por la fortaleza del Índice Dólar (DXY), que avanzó un 0,36%.
- A media jornada del 18 de septiembre de 2025, el dólar estadounidense extendió su corrección alcista.
- Hacia el overnight, el rango estimado se situó entre $18,26 y $18,42.
- Al cierre de la sesión previa, el dólar estadounidense se cotizó en $18,37 por dólar en el mercado spot.
- Este valor reflejó una depreciación del peso mexicano del 0,30% con respecto al cierre del día.
- El análisis técnico de Monex, con datos de Refinitiv, indica que la paridad USD/MXN ha alcanzado un nuevo mínimo interanual en $18,19 spot, y así se ubica por encima del objetivo del patrón de $18,14.
Pronóstico del dólar a peso mexicano
- Los analistas de la financiera subrayan que la fortaleza del dólar estadounidense ha sido notable, al mostrar una tendencia al alza.
- La recuperación se atribuye principalmente a la evaluación de datos económicos positivos en Estados Unidos, lo que incluye las cifras de desempleo y un favorable reporte de producción manufacturera.
- La evolución del dólar hoy México continuará influenciada por la trayectoria general del dólar estadounidense y por la espera de reportes económicos clave, como el de oferta y demanda agregada en México.
- Las proyecciones económicas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y las expectativas de los inversores sobre la política monetaria de la Reserva Federal (FED) también jugarán un papel importante en la dinámica del precio del dólar hacia el cierre del año.
- El precio del dólar a peso mexicano se ve afectado por diversos factores macroeconómicos que impulsan el avance del dólar.
En resumen, los factores que explican este avance del dólar hoy México y la depreciación del peso incluyen la consideración de datos económicos previos y la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría no mantener un ciclo de flexibilización continua hacia adelante.
Más notas de De dólar a peso mexicano
Seguí leyendo
- 1
La “batalla de los sombreros” que protagonizaron Melania Trump y Kate Middleton durante la visita de Estado
- 2
Cómo avanza el potencial huracán Gabrielle: su trayectoria y el posible impacto cerca de EE.UU.
- 3
“EE.UU. les da la bienvenida”: la carta de Trump a los nuevos ciudadanos, a pesar de su política antiinmigración
- 4
Quién es la hija de Chayanne y artista revelación que sigue los pasos de su padre en la música: “No me lo creo”