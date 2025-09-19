De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy viernes 19 de septiembre

Este viernes 19 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación es de $18,3110 pesos por unidad. Esta es la cotización del día y tipo de cambio, que muestra al peso mexicano afectado por el avance de la moneda estadounidense, después de considerar los datos económicos de la sesión previa.

A media jornada del jueves, el peso retrocedió, con una cotización de $18,32 por dólar en el mercado spot Freepik - Freepik