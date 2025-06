De la ilusión de la aventura en Boca a la pesadilla de las lesiones

Seguramente, Ander Herrera no querrá que su última imagen como futbolista de Boca Juniors sea lo que se vio en el Mundial de Clubes, la de un jugador exaltado contra un árbitro que le mostró la tarjeta roja por protestar.

Todavía peor: el mediocampista español, de 35 años, vio la cartulina más extrema del fútbol cuando ya había dejado por lesión el terreno de juego del Hard Rock Stadium de Miami, donde los xeneizes debutaron el lunes contra el Benfica (2-2), con apenas 20 minutos de acción.

Nacido en Bilbao, Herrera soñó durante mucho tiempo con la idea de jugar en el balompié argentino, un destino casi exótico para un jugador de las grandes ligas de Europa.

Aunque consiguió darse el gusto, por el momento apenas si ha mostrado breves destellos de su jerarquía. Por la expulsión en el debut, recibió cuatro fechas de sanción y se perderá el electrizante choque contra el Bayern de Múnich este viernes en Miami, por la segunda jornada del Grupo C.

"Los sueños están para cumplirse", lo saludó el popular club de Buenos Aires en enero, cuando anunció el desembarco del que parecía un refuerzo de lujo, con pasos destacados por Real Zaragoza, Manchester United, Paris Saint-Germain y Athletic Bilbao en casi 15 temporadas en la élite europea.

A esa altura ya se conocía la historia de Ander, hijo de Pedro Herrera, un exfutbolista que se convirtió luego en director deportivo del Celta de Vigo y el Zaragoza y que admiraba a los futbolistas argentinos. De allí surgió la pasión del volante vasco por Boca.

En su extensa carrera, con 16 años en primera división, Ander Herrera tiene más de 420 partidos en su carrera, con once títulos en el bolso, la gran mayoría de ellos (7) como jugador del PSG, mientras que el más reciente fue la Copa del Rey como jugador del Athletic, en 2024.

Lesiones no dan tregua

"He imaginado muchas veces poder jugar en La Bombonera. Siempre fue una ilusión. Pensé que no se iba a dar, pero aquí estoy. El aspecto contractual ha sido lo de menos, porque yo quería jugar aquí, y un día, cuando termine mi carrera, decir que he jugado en Boca", dijo el español en su presentación.

A su manera, Herrera parecía seguir los pasos de otro mediocampista, el italiano Daniele de Rossi, que tras jugar en AS Roma durante toda su carrera decidió retirarse en los azul y oro, donde actuó en apenas siete cotejos.

También de otro vasco, Iker Muniain, que dejó el Athletic Bilbao con la idea de sumarse a River Plate, archirrival de Boca, pero finalmente recaló en San Lorenzo, donde se hizo ídolo.

Pero, hasta aquí, los números son muy pobres, ya que Herrera solo ha disputado nueve cotejos desde su llegada a Argentina y en ninguno logró completar los 90 minutos, lastrado por problemas físicos.

El español debutó en enero ante Argentino de Monte Maíz, un duelo sencillo por la Copa Argentina, en el que apenas actuó 57 minutos.

Días después, frente a Argentinos Juniors, sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho, la primera de las cuatro lesiones musculares que le quitaron continuidad. En nueve encuentros, Herrera solo ha tenido 442 minutos de acción, con los 75 que actuó en la victoria ante Rosario Central (1-0) en marzo, por el torneo Apertura, como el cotejo en el que más jugó. Un desgarro lo sacó contra Newell's luego de apenas cinco minutos de juego. ¿Hasta semifinales? Después de esa eliminación en el torneo local, Herrera tuvo varias semanas para recuperarse y Miguel Ángel Russo, el experimentado técnico que inició su tercer ciclo al frente de Boca, decidió confiar en el vasco para el estreno en el Mundial de Clubes. Pero el volante europeo duró apenas 20 minutos sobre el pasto del caluroso Miami. Lo que siguió fue peor, porque el árbitro mexicano César Ramos sancionó penal contra Boca a instancias del VAR, y Herrera se dirigió en duros términos al juez, que no dudó en sacarle la cartulina roja, por lo que la FIFA le impuso cuatro fechas de suspensión. De este modo, el vasco solo podría regresar al campo de juego si se recupera en lo físico, primero, y si los xeneizes llegan a las semifinales del nuevo certamen. Con un contrato en principio hasta finales de año, no parece claro que el europeo pueda seguir su aventura en Sudamérica. "Entiendo lo de Herrera porque no le gusta salir (a causa de la lesión). Con Ander hablamos, pero no a fondo. Son días en los cuales viene muy rápido todo. El tema es que esté bien. Son cosas que suceden. Se había entrenado muy bien, normal", expresó Russo. "Creo que cuatro fechas (de sanción) son muchas. Me duelen las expulsiones, porque tenemos que entrar once y salir once. Hay que mejorar en esas pequeñas cosas que marcan la diferencia", agregó el fogueado DT. str/raa/