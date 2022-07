Netflix lanzó una función para ver películas y sentirse en el cine: cómo activarla

Netflix es una de las plataformas de streaming más utilizadas y llega todos los días a millones de usuarios alrededor del mundo. A pesar de ser muy popular y de que tanto el uso de la aplicación como el sitio web son muy intuitivos, siempre innova y añade funciones con el objetivo de mejorar la experiencia al disfrutar de las películas y series. Estas mejoras van más allá de los algoritmos, que siempre recomiendan contenidos basados en nuestros intereses. La nueva apuesta del gigante del streaming sorprenderá a sus seguidores más fuertes, ya que incorporó el “audio espacial” como unas de sus opciones, un sistema con el que ver las producciones de su catálogo que promete ser una experiencia inmersiva.

Netflix apuesta al sonido

El paso a paso para disfrutar el audio espacial de Netflix Unsplash

Como muchos podrán imaginar, el audio espacial está directamente relacionado con el sonido. Netflix realizó la mejora en una colaboración con la marca Sennheiser y es para que ver las películas se sienta como estar en una verdadera sala de cine, al disfrutarlas con una calidad que ofrecen otros sistemas de sonido envolventes. No se necesitará comprar ningún aparato externo para poder acceder a esta nueva función de Netflix, aunque todavía hay una pequeña limitante: esta configuración no está disponible para todos los títulos, pero sí para todos los perfiles.

El audio espacial de Netflix ya está libre para ver algunas películas y ayuda a traducir la experiencia del cine del audio inmersivo a cualquier sistema de estéreo. La compañía detalla que esto es sin importar el dispositivo que uses o si se paga por la suscripción familiar o la más básica.

También especifica que esta colaboración con Sennheiser y AMBEO 2-Channel Spatial Audio permitió que la experiencia sea mucho mejor de la que ofrecen los sistemas estándar de dos canales, así que las expectativas son altísimas.

¿Cómo activar el audio espacial de Netflix?

El paso a paso para disfrutar el audio espacial de Netflix Unsplash

Si la opción todavía no aparece en tu cuenta, probablemente en breve lo hará: la compañía detalló en su Centro de ayuda los pasos para resolver las dudas adicionales, así como un pequeño tutorial para despejar las principales.

Este servicio puedes utilizarlo en dos modos, de acuerdo con el dispositivo que uses:

Audio estéreo mejorado para todos los dispositivos o Sennheiser AMBEO

Audio espacial de Apple para dispositivos Apple TV, iPhone y iPad: en estos dispositivos, deberás configurar la calidad de streaming como alta o automática desde el apartado Configuración.

Si no tienes altavoces de sonido envolvente, el audio espacial se activaría automáticamente al ver una serie o película compatible. En caso de que desde ya quieras probar esta opción, a continuación la lista de las películas con las que podrás disfrutar del audio espacial de Netflix.

Como mencionamos, esta mejora de Netflix no está disponible para ver todas las series y películas. Puedes escribir “audio espacial” en la barra de búsqueda de la plataforma y ahí estarán todas las opciones de contenido. Si alguno que desees no es compatible, no te preocupes, dado que se reproducirá con audio estéreo estándar. En el caso de Apple, te mostrará un ícono de sonido envolvente al lado del título.

Para empezar con esta modalidad de Netflix, prueba con: