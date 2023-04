De qué murió Jerry Springer

escuchar

Luego de que la familia del famoso conductor de TV norteamericano Jerry Springer compartiera su fallecimiento tras una “breve enfermedad”, su publicista, Linda Shafran, confirmó la causa de su muerte. Tenía 79 años y luchaba desde hace varios meses contra un tipo de cáncer. Su deceso se produjo en su casa en Chicago.

Shafran informó que Springer falleció específicamente por cáncer de páncreas. Por su parte, Jean Galvin, amigo y representante de quien fue una de las figuras más influyentes de la televisión estadounidense, afirmó para NBC News. “La capacidad de Jerry para conectar con la gente fue la base de su éxito en todo lo que hizo, ya fuera política, radio o simplemente bromeando con la gente en la calle que quería una foto o una palabra”, dijo en nombre de la familia. “Es irremplazable y su pérdida duele inmensamente, pero los recuerdos de su intelecto, corazón y humor perdurarán”.

Jerry Springer falleció a los 79 años @ thejerryspringershow

Por su parte, el rabino Sandford Kopnick de The Valley Temple en Cincinnati y amigo del presentador durante mucho tiempo, le dijo a People que la “enfermedad fue repentina”. La última vez que lo vio fue la semana pasada: “Murió de cáncer y no lo tuvo durante mucho tiempo”.

Kopnick describió al conductor, que también fue alcalde de Cincinnati, como “una persona amable y generosa”. “Era mucho más que The Jerry Springer Show”, continuó. “Muy, muy inteligente. Era un hombre de familia extraordinario y que entendía lo que significa devolver”.

Jerry Springer falleció por cáncer de páncreas thejerryspringershow

En su carrera, Springer destacó en la TV. Durante años, estuvo al frente de su exitoso talk show emitido desde 1991 y hasta 2018, que se volvió uno de los más vistos de la pantalla. Kopnick añadió que en su convivencia diaria era una persona amable e interesada en ayudar a los demás. “Siempre fue consciente de su buena suerte. Nunca la dio por sentada. Cuando sin duda podía haberse ido a otra congregación después de que yo llegara a esta, no solo se quedó, sino que hizo lo que pudo para que fuera mejor”.

¿Quién era Jerry Springer?

Además de las 27 temporadas de su programa de entrevistas, Springer encabezó la serie Judge Jerry durante tres temporadas y también tuvo una breve participación como juez en America’s Got Talent. Fue presentador en Tabloid With Jerry Springer y Baggage. Incluso compitió en Dancing With the Stars en 2006.

El reconocido presentador Jerry Springer falleció a los 79 años Frazer Harrison - Getty Images North America

Como otras de sus incursiones, se convirtió en el alcalde de Cincinnati en los años 70, antes de dedicarse a los medios de comunicación. Su última aparición en la televisión fue en el programa The Masked Singer en 2022. Se disfrazó de escarabajo para cantar un clásico Frank Sinatra mientras el jurado trataba de adivinar su identidad.

Cuando se dio a conocer el deceso, Maury Povich, también destacado presentador estadounidense, le rindió homenaje y lo describió como un hombre “alegre, inteligente y, a su manera, un showman único”. “Estoy conmocionado y triste por el fallecimiento de Jerry”, envió en un comunicado a E! News. “No solo era un colega, sino un amigo. Trabajamos para la misma empresa por décadas y lo echaré de menos”. Springer tuvo una hija, Katie Springer, de 47 años, fruto de su unión con su entonces esposa Micki Velton.

LA NACION