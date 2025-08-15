De qué murió la mamá de Jeff Bezos, a los 78 años: tenía la misma enfermedad que Robin Williams y Tom Seaver

Jacklyn “Jackie” Gise Bezos, madre de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, falleció a los 78 años este jueves 14 de agosto, en Miami, Florida. La mujer había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa, que también atravesó el beisbolista Tom Seaver y el actor Robin Williams.

Qué es la “demencia con cuerpos de Lewy” que tenía la mamá de Jeff Bezos

Aunque aún no se han revelado las causas oficiales del fallecimiento de la madre del fundador de Amazon, fue el propio Jeff Bezos quien compartió la noticia en sus redes sociales. En un emotivo mensaje, el magnate reveló que Jacklyn había librado una larga batalla contra la demencia por cuerpos de Lewy, un trastorno degenerativo que fue noticia varios años atrás por haber afectado a famosos como Tom Seaver y del actor Robin Williams.

Jackie Bezos, madre de Jeff Bezos (Instagram @jeffbezos)

“Después de una larga batalla contra la demencia de Cuerpos de Lewy, ella pasó a mejor vida hoy, rodeada de muchos de sus seres queridos, como sus hijos, sus nietos y su esposo. Estoy seguro de que ella sintió nuestro amor en sus momentos finales. Somos muy afortunados de haber estado en su vida. La tendré en mi corazón por siempre”, escribió Bezos, junto a una imagen de su madre.

El multimillonario agregó que la vida no fue fácil, ya que se convirtió en madre a los 17 años. “Ella se empeñó en el duro trabajo de amarme, poco después sumó a papá al equipo, y posteriormente agregó a mi hermano y a mi hermana a su lista de personas a las que amaba. Por el resto de su vida, su listado de la gente a la que ama nunca dejó de crecer”, afirmó.

La historia de Jackie Bezos

Jacklyn Gise Bezos nació el 29 de diciembre de 1946 en Washington D.C., hija de Lawrence Preston y Mattie Louise Gise. Durante su infancia, su familia se mudó a Albuquerque, Nuevo México. Fue allí, en la preparatoria, donde Jackie se convirtió en madre de su primer hijo, Jeffrey, quien más tarde sería conocido como Jeff Bezos.

Mensaje para Jackie Bezos, madre de Jeff Bezos por su muerte(Instagram @jeffbezos)

Bezos también compartió detalles conmovedores sobre la vida de su madre, quien se convirtió en madre soltera a los 17 años. Trabajaba en un banco durante el día y asistía a clases por la noche para terminar sus estudios.

En el banco, conoció a Miguel (Mike) Bezos, un inmigrante cubano que trabajaba en el turno de noche, con quien se casó el 5 de abril de 1968. Juntos construyeron una familia. A los 45 años, Jackie regresó a la universidad para obtener su licenciatura en Psicología en la Universidad Saint Elizabeth en Nueva Jersey.

El mensaje final de la familia la describe como una mujer cuya vida fue un ejemplo de “determinación y resistencia, amabilidad y servicio a los demás”. Su “pacífico capítulo final”, concluye el comunicado, ha dejado una lección de vida para todos.

Una de las primeras inversionistas en Amazon

De acuerdo con el New York Times, en 1995, Jackie Bezos, y su esposo Mike invirtieron cerca de 245.000 dólares en Amazon. En ese entonces, la empresa de su hijo era solo una librería en línea. Con el tiempo, la inversión creció exponencialmente, y hoy Amazon es una de las empresas más valiosas del mundo, con una capitalización bursátil de 2,5 billones de dólares.

Jackie Bezos, madre de Jeff Bezos después de una de las pruebas de Blue Origin (Instagram @jeffbezos)

En el año 2000, Jeff Bezos utilizó la lista de deseos de su madre en una exposición en Nueva York, para demostrar lo fácil que era pedir regalos a través de su sitio web, en la que se incluía una cámara Casio y walkie-talkies Motorola.