Tiene visa estadounidense y fue detenida por el ICE con su hijo de seis años: “Pensó que la estaban secuestrando”

Sarah Shaw, ciudadana neozelandesa con visa estadounidense, fue detenida hace tres semanas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) junto con su hijo de 6 años tras intentar reingresar a Estados Unidos desde Canadá. Ambos quedaron bajo arresto en un centro de inmigración de Dilley, al sur de Texas, sin posibilidad de comunicarse con sus familiares ni con su abogado.

La mujer, de 33 años, quien reside en el estado de Washington desde hace tres años, dejó a sus dos hijos mayores en el aeropuerto de Vancouver el 24 de julio para que tomaran un vuelo directo a Nueva Zelanda y pasaran unas vacaciones con sus abuelos. Al intentar regresar a Estados Unidos, Shaw y su hijo menor fueron detenidos por agentes del ICE.

“Los metieron en una enorme camioneta blanca, sin ningún distintivo, y no les explicaron mucho, así que ella estaba absolutamente aterrorizada. Al principio pensó que la estaban secuestrando, ni siquiera se dio cuenta de que estaba siendo detenida”, explicó Victoria Besancon, amiga de Shaw, a RNZ.

Al ser arrestada, la neozelandesa solicitó un permiso humanitario, se lo negaron y los agentes le aseguraron que ya lo habían reclamado y que había sido denegado. “Al día siguiente se confirmó que era mentira: no se había presentado ninguna solicitud de permiso. Esa misma noche, ICE amenazó a Sarah diciéndole que si continuaba intentando comunicarse con su representante legal le confiscarían el teléfono, lo cual hicieron de inmediato”, indicó Besancon en una publicación de GoFoundMe, donde recauda dinero para cubrir los gastos relacionados con la liberación de Shaw.

En la actualidad, Shaw y su hijo están detenidos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Diley, en el sur de Texas. “Ambos se encuentran legalmente en Estados Unidos y cuentan con toda su documentación en regla. Sarah trabaja para el estado de Washington brindando orientación a jóvenes en un centro de detención juvenil y tenía previsto comenzar estudios de posgrado el día 25″, afirmó su amiga.

Las condiciones donde están encerrados son “muy similares a una prisión” y tienen acceso “extremadamente limitado para comunicarse con sus abogados y enfrentando situaciones cercanas al abuso”, dijo Besancon. Indicó que Shaw “está en una habitación cerrada con cinco literas, puede caminar por el centro de 8 a 20 hs, pero fuera de ese horario está encerrada en una celda con otras familias".

La abogada de la neozelandesa, Minda A. Thorward, se comunicó con el agente de ICE Bryan Contreras, quien se negó a liberar a la mujer y a su hijo. Besancon afirmó que el oficial “amenazó a Sarah con la advertencia ‘ten cuidado con quién hablas’ cuando ella consultó sobre la legalidad de su detención y la negativa del agente a dialogar con su representación legal”.

Hasta la fecha, a Shaw no se le entregó ningún documento de cargos, no se presentó ninguna acción legal en su contra ni la de su hijo ante un tribunal, y tampoco fue añadida al sistema de localización de detenidos de la agencia de inmigración.

“Este es un caso de secuestro legalmente sancionado y de dos niveles de responsabilidad que ICE debería cumplir, los cuales no se han respetado”, aseguró su amiga.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda confirmó que tiene conocimiento sobre la detención de Shaw y su hijo. Winston Peters, ministro de Relaciones Exteriores, afirmó: “Estamos tratando de averiguar cuáles son los detalles, aún no los tenemos”.