De temer: cuál sería el grupo más complicado para la selección de Ecuador en el Mundial 2026

Falta menos de una semana para que se lleve a cabo el sorteo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para conocer los grupos para el Mundial 2026. Ya están definidos 42 participantes (restan seis de los repechajes) de la fiesta, entre ellos Ecuador. Este podría ser el panorama más complicado que podría enfrentar el combinado latino el siguiente año en el máximo evento del fútbol.

Cuál sería el grupo más complicado para Ecuador en el Mundial 2026

Al ser una edición inédita de una Copa Mundial, con 48 selecciones, hay diversas posibilidades para que se formen los grupos. Ecuador clasificó desde octubre pasado como el segundo mejor de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol, por sus siglas en español), y según Olé, este podría ser el bombo más complicado que podría tocarle a la selección en el próximo certamen.

Francia

Egipto

Italia (si logra clasificar)

Ecuador

Ecuador ya está calificado para la Copa Mundial 2026 (X @LaTri)

La selección francesa es una de las potencias del fútbol mundial, prueba de ello es que quedó como subcampeona en la edición pasada, después de perder la histórica final contra Argentina. Los comandados por Didier Deschamps cuentan con figuras clave como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, por mencionar algunos.

Egipto no tuvo ningún problema en clasificar al Mundial 2026. Con Mohamed Salah como figura, terminó invicto en su bombo durante las eliminatorias mundialistas, donde apenas empató en dos ocasiones y recibió solo dos goles en contra.

En caso de que Italia logre sobreponerse y clasificar a la justa mundialista en el repechaje de la UEFA, será el equipo en el bombo cuatro que todos buscarán evitar. Y pese a que no ha tenido buenas actuaciones recientemente, es una de las selecciones con más historia.

Cuál sería el grupo más fácil para Ecuador en el Mundial 2026

El grupo que le resultaría más fácil de superar a Ecuador en el Mundial 2026, en principio, sería el conformado por Canadá, Qatar y Nueva Zelanda. El combinado local está en el bombo uno por ser uno de los tres anfitriones de la copa, y es uno de los que cuenta con pocas figuras en su alineación, así como menos títulos internacionales.

Equipos clasificados al Mundial 2026 (FIFA)

Qatar es un rival conocido para Ecuador: se midieron en el Mundial 2022 y la Tri ganó 2-0 con doblete de Enner Valencia. Tras su flojo papel como anfitrión en esa edición (eliminado en fase de grupos), los qataríes sueñan con dar un paso más y meterse en la siguiente ronda

Nueva Zelanda fue el último rival de Ecuador en 2025. Aquel duelo dejó en evidencia las carencias del conjunto neozelandés, un equipo con escasa continuidad y pocas apariciones en las últimas Copas del Mundo

Cómo quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

El sorteo para definir los 12 grupos para el Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C., a las 12.00 hs (ET), de acuerdo con la FIFA.

Bombos definidos por la FIFA para el sorteo del Mundial 2026 (FIFA)

Según el procedimiento de la organización, los países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) son asignados al bombo 1, y las otras 39 selecciones se distribuyen en cuatro grupos de 12 combinados cada uno, con base en la clasificación mundial.

De esta manera, así quedaron los grupos para el sorteo mundialista: