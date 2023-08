Dejó la abogacía, emigró a EE.UU. y encontró en los hispanos un nicho a explotar: “Gano hasta US$100 mil por año”

escuchar

Aunque crear contenido para las redes sociales es hoy una vocación conocida por todos y el trabajo de miles de personas alrededor del mundo, dedicarse a ello en 2014 no era nada común. Es que el trabajo en Internet es algo híbrido: no es marketing, tampoco publicidad, ni una tarea por la que se cobre un sueldo mensual. Más bien es una mezcla de todo.

Por eso, cuando Laura Malagón, una colombiana de 28 años que hoy gestiona un millón de seguidores desde Florida, Estados Unidos, conoció a su actual marido, Juanma Salazar, en 2014, no pudo entender muy bien de qué trataba ese negocio con el que él se ganaba la vida. Ella, mientras tanto, era abogada y trabajaba en un estudio jurídico.

Ella y su marido fueron pioneros en el mundo de las redes sociales Instagram @laumalagon

“Mi esposo Juanma, que en ese entonces era mi novio, fue quien me abrió la puerta al mundo digital. Empezó en Twitter y luego saltó a Facebook e Instagram. En ese entonces aún no era muy conocida esta actividad y eran muy pocos los que se atrevían a hacer algo. Al venir de una familia tradicional, para mí y mi familia era un poco extraño que él estuviera haciendo videos y subiéndolos a Internet, pero no pasó mucho tiempo hasta que yo también me uní”, cuenta Malagón en diálogo con LA NACION.

Hoy, la abogada tiene en su cuenta personal un millón de seguidores bajo el usuario @laumalagon y, desde su trabajo como community manager, ayuda a gestionar redes sociales de cientos de emprendedores y empresarios del mercado hispano que quieran destacarse en Estados Unidos.

Pioneros y exitosos

Ser la primera en atreverse a hacer algo tiene sus beneficios y también sus dificultades. “Creo que haber sido del primer grupo de personas que se atrevieron a crear contenido fue clave. Antes no era como ahora, que todo el mundo hace cosas en TikTok. Por alguna razón, había un tabú”, relata sobre sus inicios.

Y agrega: “Otro factor diferencial fue el alto nivel creativo con el que siempre intenté desarrollar mis videos. Cuando empezamos con mi marido, nuestra especialidad era la comedia orientada a toda la familia, pero nuestros videos siempre conservaron un límite que no afectaba la imagen de nadie ni hablaba de temas pesados. Eran videos que podían disfrutar niños y adultos”.

Esos fueron los dos principales motivos por los que marcas como Facebook, Yupi, Easyfly, Davivienda, Yupi y algunas cadenas hoteleras de México eligieron a Malagón para que mostrara a través de su cuenta lo que tenían para ofrecer a sus clientes y, poco a poco, la creadora de contenido encontró allí un nicho de trabajo y talento que no estaba siendo explotado por nadie.

Lau Malagón es de Colombia, pero ahora vive en Estados Unidos Instagram @laumalagon

“Mi enfoque siempre fue buscar dar más de lo que la marca pide, aportar al desarrollo de la campaña para que sea un proceso integral entre ellos y el creador. También creo que tener un contenido positivo, libre de factores negativos y amarillistas, siempre sirve para mantener una relación a largo plazo con las marcas”, afirma.

Al ser la creación de contenidos para redes sociales un nicho relativamente nuevo, es muy difícil comprender cuánto dinero se gana con ello y cómo se hace. Según la especialista, una cuenta con un millón de seguidores puede llegar a facturar entre 500 y 1500 dólares por realizar un posteo.

“Podríamos hacer un promedio de 750 dólares por posteo. Sin embargo, como todo negocio, tiene temporadas altas, donde varias marcas te contratan por un mes, así como pueden pasar meses sin contrataciones. En este sentido, un creador de contenido a tiempo completo, con más de un millón de seguidores, puede ganar hasta 100 mil dólares al año”, explica.

Las redes sociales y sus barreras

Por motivos personales, aunque Malagón y su marido habían logrado grandes comunidades que les generaban ingresos en Colombia, decidieron emigrar a Estados Unidos y buscar allí nuevas oportunidades.

A pesar de que se cree que las redes sociales no tienen barreras geográficas, lo cierto es que el mundo del marketing sí la tiene y, quizás, una comunidad formada en un determinado lugar no funciona tan bien para otro.

Descubrió que los hispanos no encontraban agencias con las que trabajar en Estados Unidos Instagram @laumalagon

“Al principio estás aquí, con tu audiencia de Latinoamérica, que no es del todo valiosa para los negocios locales, porque quieren que tengas gente de aquí. Pero a medida que pasamos más tiempo en Estados Unidos, empezamos a conseguir seguidores locales, y con eso ya vas nivelando tu audiencia”, explica.

Otra de las grandes desventajas son los propios algoritmos de las redes. “Es un desafío hacer contenido en español por más que vivas en Estados Unidos, porque a veces el algoritmo no los muestra debido a que, en esta región, estadísticamente, habrá más anglohablantes que consumen contenido en inglés”, asegura.

De la gestión propia a la de otros

Malagón y su marido llevan adelante no sólo sus propias cuentas de redes sociales, sino la de otras marcas, empresas y emprendimientos. “La creación de contenido para las redes fue nuestra escuela para entender las necesidades de las marcas, y empezamos a buscar soluciones para aportarles y trabajar con ellas desde la parte de la gestión, asesoría y manejo”, sostiene.

Se dedica a crear contenidos digitales para diferentes marcas Instagram @laumalagon

También los obstáculos que ellos mismos atravesaron fueron las razones que los llevaron a acercarse a otras marcas hispanas a las que les sucedía lo mismo. “Se piensa que culturalmente las marcas americanas contratan agencias americanas, pero realmente nos dimos cuenta de que había un nicho de marcas hispanas carentes de servicios de gestión y manejo de comunidades en sus plataformas digitales”, agrega.

Sobre el futuro de su negocio, cree que “aún hay mucho mercado que explorar”, ya que “son muchos los estados con comunidades hispanas, negocios hispanos, marcas hispanas, artistas y figuras públicas hispanas que están buscando estos servicios y necesitándolos”. Por ello, es que, a medida que su propia marca personal va creciendo, su audiencia también. Y no sólo en cantidad, sino también en intereses.

“Mis seguidores son contemporáneos y vamos evolucionando juntos. La creación de contenido para Internet tiene un sentido artístico. No sólo debes pensar en monetizar, sino también en hacer una obra bonita, que tenga tu corazón, que disfrutes hacerla, además de entretener e informar a tu audiencia. Y así el éxito llegará solo”, concluye.