Una mujer fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional este lunes por haber dejado sola y sin cuidado durante ocho días a su bebé de 16 meses en su casa en Cleveland, Ohio, para irse de vacaciones. La menor de edad, que murió por hambre y deshidratación severa, fue encontrada sin vida con el cuerpo “envuelto en mantas sucias” con heces y orina, según consta en los registros judiciales.

La casa donde fue hallada sin vida Jaylin, de 16 meses NBC

La madre, Kristel Candelario, de 31 años, se declaró culpable en febrero pasado de los cargos que pesaban en su contra: homicidio con agravantes y poner en riesgo a un menor. Según admitió, dejó sola a su hija Jailyn dentro de la casa entre el 8 y 16 de junio de 2023, mientras ella disfrutaba de su tiempo libre en Puerto Rico y Detroit, Michigan. Como parte del acuerdo de culpabilidad, la fiscalía del condado de Cuyahoga desestimó dos cargos de homicidio y uno más de agresión agravada.

La bebé de 16 meses de Cleveland murió por hambre y deshidratación

Cuando Candelario regresó de sus vacaciones a su casa, ubicada en 3129 W. 97th Street, en Cleveland, vio que su hija no respiraba y llamó al 911. La Policía encontró a la niña “envuelta en mantas sucias” con heces y orina, de acuerdo a la agencia de noticias EFE. Además, los socorristas notaron que estaba “sumamente deshidratada” y poco tiempo después la declararon muerta.

El informe de la autopsia de la oficina de la médica forense del condado de Cuyahoga, Elizabeth Mooney, determinó este lunes que la niña murió de hambre y deshidratación severa por negligencia, según informó la cadena NBC. La bebé pesaba 5,9 kilogramos en el momento en que la encontraron, lo que representa unos tres kilogramos menos desde su última visita al médico menos de dos meses atrás, detalló la forense.

Los registros de la policía luego de encontrar el cuerpo de la niña en Cleveland NBC

El fiscal de Cuyahoga, Michael C. O’Malley, señaló que Jailyn era “una hermosa niña que fue sacada de este mundo debido al inimaginable egoísmo de su madre”. En ese mismo sentido se expresó el juez del Tribunal de Litigios Ordinarios del condado, Brendan Sheehan, quien le dijo a Candelario que había cometido “la traición máxima” al dejar a su hija sola y sin comida, según Associated Press.

“Así como no permitió que Jailyn saliera de su confinamiento, usted también debe permanecer el resto de su vida en una celda privada de su libertad. La única diferencia será que al menos en la prisión le darán la comida y los líquidos que usted le negó a ella”, sentenció el magistrado.

“Este caso es uno de esos casos verdaderamente inimaginables que recordaré durante muchos años. Nuestro trabajo es representar a las víctimas, y hoy hablamos en nombre de Jailyn, de 16 meses, que ya no está con nosotros debido a las decisiones egoístas que tomó su madre. Esta condena de hoy es el primer paso hacia la justicia para Jailyn”, expresó O’Malley en un comunicado tomado por NBC.

Por su parte, la madre de la pequeña víctima lamentó: “Tengo tanto dolor por la muerte de mi bebé, Jailyn”. “Me duele tanto todo lo que sucedió. No intento justificar mis actos, pero nadie sabe lo que yo estaba sufriendo y por lo que estaba pasando. Dios y mi hija me han perdonado”, sostuvo la mujer, que ha sufrido depresión y contó que ahora reza todos los días.