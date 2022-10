Dejó su cámara grabando y al revisarla vio el escalofriante encuentro entre un venado y un cocodrilo en Florida

escuchar

La naturaleza nunca deja de asombrar con sus encuentros. Muchas veces son los humanos quienes pueden estar cerca del límite al aproximarse demasiado a los reptiles, que en Florida pueden aparecer en los lugares más inimaginables, como en los patios de algunas casas o mientras se disfruta de la visita a un lago. No solo las personas prefieren dar marcha atrás al propiciar una cercanía indeseada: veinte segundos de un clip que se grabó en un bosque floridense, cuando la oscuridad imperaba, causaron escalofríos a quienes lo vieron en redes sociales, dado que un venado estuvo a punto de tropezar con un enorme cocodrilo que descansaba por ahí.

De acuerdo con el fotógrafo Bobby Wummer, el clip se captó con equipos de rayos infrarrojos cerca del lago Okeechobee y muestra al venado mientras avanza con pasos firmes en dirección hacia el reptil. Sin embargo, ese encuentro lo paraliza, comienza a olfatear y lentamente decide aplicar una maniobra evasiva para alejarse del sitio. El cocodrilo también parece despertar, levanta la cabeza y gruñe, en un sonido largo que seguramente logró ponerle los pelos de punta a los espectadores.

El momento en que un venado está a punto de encontrarse con un cocodrilo en Florida

En declaraciones consignadas por el Nuevo Herald, el fotógrafo calificó el momento como “la peor pesadilla de un cazador” y analizó la escena más allá, para entender el lenguaje. Al principio, vio que el ciervo permanecía ajeno a la presencia del reptil, pero pronto percibió algo. El cocodrilo también notó la figura del otro animal, lo que quedó en evidencia cuando abrió los ojos y se movió ligeramente mientras gruñía, como para que el venado supiera quién era el que controlaba la situación.

Los cazadores también deben temer

El encuentro cercano de un cocodrilo con un venado en la noche de Florida Bobby Wummer Photography

No solo el mamífero pudo llevarse un gran susto, Wummer aseguró que es espeluznante pensar que los cazadores caminan por esos lugares solos en total oscuridad. “Imaginen prepararse para cazar un venado y encontrar accidentalmente este cocodrilo”, destacó.

Las imágenes también captaron la retirada del venado, que escapó ileso, mientras que el cocodrilo retomó su siesta.

Una advertencia ante Ian

Este video se filmó a principios de este año, pero Wummer lo compartió con una advertencia y es que, aunque el huracán Ian se disipó tras su paso, sus efectos todavía se resienten y el especialista teme que podría haber empeorado los peligros en los bosques y pantanos de Florida.

El área donde ocurrió el encuentro de la vida silvestre, ahora está llena de agua, lo que obligó que las “criaturas peligrosas” busquen nuevos lugares, dijo Wummer a McClatchy News: “Me alegro de haber esperado a que amaneciera para checar mis cámaras, porque a veces voy muy temprano”, añadió.

En los comentarios del video, varias personas no pudieron ocultar su impresión al ver la escena entre ambos animales y la describieron como simplemente “aterradora”. Incluso imaginaron qué habría pasado si ellos hubiesen estado allí: “Ahí mismo, me muero”, dejó una. En tanto que otro usuario escribió: “Imagina por un momento lo que es estar perdido en un bosque de noche y encontrarse con un lagarto”. “Es como si un dinosaurio saliera de la nada”. “Solo escuchaba el gruñido y me hubiera paralizado deseando estar en otra parte”, compartieron.

