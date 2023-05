Dejó su trabajo y se mudó a una casa en un árbol en Hawái

escuchar

Un californiano de 35 años abandonó su vida en la ciudad y su trabajo como cajero en un supermercado para mudarse a una casa en un árbol, en Hawái. Su plan de vivir en la naturaleza comenzó en 2011, cuando hizo múltiples viajes para encontrar el lugar “perfecto” en el que se establecería para siempre. De esa manera llegó a la selva hawaiana, en 2020, se enamoró de la zona, compró un terreno de aproximadamente mil metros cuadrados y él mismo construyó su hogar.

Robert Breton comparte constantemente su estilo de vida en redes sociales. Ahí explicó que siempre le interesó vivir cerca de la naturaleza, por lo cual fue sencillo para él alejarse de las comodidades de la urbanidad. Sus videos cobraron popularidad en todo el mundo, así que comenzó a recibir ganancias de TikTok. Los ingresos le permitieron adquirir el terreno y los materiales para edificar su casa en el árbol, que mide 200 metros cuadrados y está a 12 metros de la superficie, según consignó Daily Mail.

Su casa mide 200 metros cuadrados y la construyó él mismo Instagram/theinfinitecup

El hombre no necesitó tramitar un permiso especial para los trabajos de construcción, dado que se encuentra en una “zona agrícola no regulada”. Si bien su casa se ubica en medio de la nada, cuenta con todas las comodidades. En su interior tiene una sala de estar, dormitorio, baño con ducha, inodoro y agua caliente. También, instaló paneles solares, con los que obtiene electricidad para cocinar y para el internet, una herramienta necesaria para su vida como influencer y el único gasto fijo que tiene al mes (US$25).

Breton se alimenta mayormente con lo que él mismo cultiva. En su terreno hay un invernadero donde cosecha diversos vegetales. Suele complementar su dieta con cereales, quinoa y otros suplementos que compra ocasionalmente en la ciudad más cercana, que se encuentra a más de una hora de distancia a pie.

El hombre californiano cultiva sus propios vegetales para comer Instagram/theinfinitecup

No extraña la vida en la ciudad

Breton aseguró que no extraña las comodidades de su antigua vida, aunque en un inicio sí se sintió raro. “No puedo pedir que me traigan la pizza, ni que me recojan la basura, ni que me lleven el correo a casa. Al principio fue un poco raro”. No obstante, conforme pasó el tiempo, encontró la paz que buscaba y ahora invita a las personas a seguir sus pasos para “volver a lo básico y apreciar la hermosa naturaleza”.

Resaltó que durante los últimos años ha meditado sobre varios aspectos ambientales, como las repercusiones que la basura le provoca al planeta. “Todos tenemos que ser más conscientes de nuestros desechos, yo hago abono con todo lo que puedo e intento producir lo mínimo de basura. Creo que tenemos la responsabilidad de ser conscientes en ese aspecto, también en lo que concierne al uso de agua y al cultivo de alimentos”, señaló para el medio que consignó la información.

Robert asegura que se encuentra feliz y pleno con su actual estilo de vida Instagram/theinfinitecup

Por el momento no tiene planeado volver a la ciudad, ya que, según consideró, lleva “un estilo de vida sostenible para el futuro. (Su vivienda) es habitable, bella y funcional”. Además de las ganancias por su contenido en redes sociales, Breton tienen una marca de suplementos alimenticios que le permite generar ingresos sin tener que trabajar en una urbe.

