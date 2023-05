Más polémica: el poema que se leyó en la toma de mando de Joe Biden, prohibido en Florida

escuchar

Amanda Gorman no es un nombre más. No solo la conocen quienes forman parte del mundo de la lectura y la poesía. Aquellos que vieron la asunción de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, en enero de 2021, recordarán a la joven que se convirtió en la sorpresa de la ceremonia cuando recitó The Hill We Climb (La montaña que escalamos). Sin embargo, actualmente expresó sentirse “destrozada” luego de que su poema sobre la unidad nacional fuera retirado de la primaria de una escuela pública del condado Miami-Dade, en el estado que gobierna el polémico Ron DeSantis, Florida.

La prohibición del material se hizo luego de la queja que presentara la madre de dos estudiantes que asistían a la escuela Bob Graham, de ese condado. A fines de marzo, Daily Salinas pidió que se retiraran cinco obras de la biblioteca de la institución y sostuvo que se trataba de textos que adoctrinaban a los alumnos, según consignó AFP.

De acuerdo con un medio estadounidense, esa misma persona presentó quejas similares sobre Love to Langston, una biografía del poeta afroamericano Langston Hughes basada en la poesía The ABCs of Black History y dos libros sobre Cuba.

El mensaje de Amanda Gorman en redes sociales tras la prohibición en Florida de su poema The Hill We Climb Instagram/@amandascgorman

El Centro Educativo Bob Graham es una escuela de preescolar a octavo grado en Miami Lakes. En la solicitud de la madre, figuraba erróneamente Oprah Winfrey como autora de la obra, según documentos obtenidos por la organización Florida Freedom to Read Project y que la propia Gorman publicó en sus redes sociales junto con un mensaje de rechazo por lo sucedido.

“Estoy destrozada”, escribió la joven en un texto donde manifestó que la prohibición de lectura de textos no era nueva. “A veces una sola queja es lo único que se necesita para que retiren un libro. Hablemos claro: la mayor parte de los trabajos vedados son de autores que han luchado durante generaciones para ver sus libros en las estanterías”, continuó.

A fines de marzo, la madre de dos estudiantes pidió que la obra fuera retirada de la biblioteca escolar Instagram/@amandascgorman

Gorman recitó su poema en el acto de asunción de Biden y se convirtió en la poetisa inaugural más joven en Estados Unidos. En la investidura de John F. Kennedy, Bill Clinton y Barack Obama también hubo lectura de versos. Así, la joven se unió a un selecto grupo de poetas que fueron reclutados para ayudar a marcar la inauguración presidencial, entre ellos Robert Frost, Maya Angelou y Miller Williams.

“Escribí The Hill We Climb para que todos los jóvenes pudieran verse a sí mismos en un momento histórico”, siguió la poetisa en su mensaje en redes y añadió que “privar a los niños de la oportunidad de encontrar su voz en la literatura era una violación de su derecho al libre pensamiento y a la libertad de expresión”.

En 2021, Amanda Gorman se convirtió en la poeta inaugural más joven de la historia de Estados Unidos

La retirada del poema de Gorman es la consecuencia más reciente de una normativa en Florida que exige la probación de los libros en las aulas y permite que cualquier padre presente quejas sobre los textos.

La semana pasada, la organización sin fines de lucro PEN America, la editorial Penguin Random House y varios autores demandaron a un distrito escolar en Florida tras la restricción al acceso a determinados libros.

LA NACION