Demi Lovato volvió a sorprender a todos con un nuevo y radical cambio de look

Demi Lovato es, además de cantante, una de las celebridades más famosas por su frontalidad y franqueza.

A lo largo de su carrera, y en especial en los últimos años, ha afrontado públicamente temas incómodos como las adicciones, la salud mental, los trastornos alimenticios y el peso de la fama. Ahora, la joven nacida en Albuquerque, Nuevo México, se mostró con un nuevo y radical look que ha generado un sinfín dé reacciones en redes sociales.

En 2018, Demi Lovato sufrió una sobredosis que estuvo a punto de costarle la vida. Desde entonces se ha sometido a diferentes tratamientos para rehabilitarse de su adicción a las drogas y el alcohol que ha impactado en todos los aspectos de su vida.

Este fue el look con el que Demi Lovato reapareció públicamente a principios del 2022, después de un tratamiento de rehabilitación Instagram: @dlovatodiary

La exestrella de Disney probó un sistema llamado “California sober”, el que respaldó en un primer momento porque se trataba de un programa de moderación, no de abstinencia. Sin embargo, poco después dio a entender que no resultó para ella y lo publicó en redes sociales: “Ya no apoyo mis formas de ‘California sober’. Sobria, sobria es la única manera de estarlo”.

Una vez concluido un nuevo periodo de rehabilitación, Demi Lovato apareció en público en enero de este año. La imagen fue motivo de celebración para quienes conocen su historia de lucha contra las adicciones, pero también generó críticas porque lucía distinta debido a un aumento de peso. La cantante vestía ropa holgada en color negro y presumía un nuevo corte de cabello, pero los comentarios se centraron en su cuerpo.

Así se mostró ahora Demi Lovato y remarcó: "Perdí peso sin querer, ya no vivo mi vida según la cultura de las dietas" @ddlovato - @ddlovato

“Tratar de dejar una adicción casi siempre rebota en otra ‘menos’ dañina, como la comida o incluso el ejercicio. Ojalá ya paren con las críticas a la imagen de Demi Lovato. Un cuerpo esbelto no significa equilibrio mental, hallarlo puede durar años o toda la vida”, fue uno de los mensajes de los fanáticos que defendieron a Lovato antes esos señalamientos.

Sin embargo, el “body shaming” nunca detuvo a Demi, quien siguió compartiendo momentos de su vida, donde se mostraba en bikini y con diferentes estilos. “Demi debe cuidarse más con lo que come”, la señalaron en Instagram.

Esta semana, la estadounidense volvió a generar polémica por una fotografía, esta vez la selfie frente al espejo la mostraba transformada, con un cuerpo esbelto, más cercano a lo que se conoció de ella en sus inicio en la música.

La cantante Demi Lovato mostró un impresionante cambio físico en los últimos meses @ddlovato - @ddlovato

La pérdida de peso evidente fue tema de conversación, entre quienes la felicitaron y los que la criticaron por estar “demasiado delgada”, y Lovato aprovechó el momento para enviar un mensaje a sus seguidores: “He perdido peso sin querer. Ya no cuento calorías, ni hago ejercicio en exceso, ni me restrinjo, ni me purgo. Y, sobre todo, no vivo mi vida según la cultura de las dietas... Y realmente he perdido peso”, expresó.

La cantante de 30 años ha revelado en entrevistas que sufrió trastornos alimenticios y por eso ahora busca crear consciencia: “No sé quién necesita escuchar esto, pero felicitar a alguien por su pérdida de peso puede ser tan dañino como felicitar a alguien por su aumento de peso con respecto a hablar con alguien que se está recuperando de un trastorno alimentario”.

