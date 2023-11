escuchar

Ron DeSantis se mantiene firme en su objetivo de convertirse en presidente de Estados Unidos en 2024. Para ello, no solo trabaja en recaudar millonarias sumas de dinero, sino que lo apoya un comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés), afín a su candidatura. No obstante, puede que no todo sean buenas noticias para el gobernador de Florida que mira con ansias la Casa Blanca, luego de conocer la renuncia de un miembro importante de ese grupo.

Se trata de Chris Jankowski, director ejecutivo de Never Back Down, el principal súper PAC que respalda la candidatura del republicano, según consignó The New York Times.

“El objetivo principal y único enfoque de Never Back Down ha sido elegir al gobernador Ron DeSantis como presidente. Dado el entorno actual, se ha vuelto insostenible para mí cumplir el objetivo compartido y eso va mucho más allá de una diferencia de opinión estratégica”, escribió Jankowski en una declaración para CBS News. “Por el futuro de nuestro país, apoyo y rezo para que Ron DeSantis sea nuestro 47º presidente”, agregó.

La decisión de Jankowski se produce en medio de mucha incertidumbre y luchas internas entre el PAC y los líderes de campaña del gobernador. El último incidente ocurrió cuando los anuncios de ataque que el bando de DeSantis publicó contra la exembajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, fracasaron, según las encuestas de opinión pública.

No es menos cierto tampoco que el gobernador atraviesa una mala racha en lo que a popularidad se refiere. Pese a que participó de todos los debates republicanos y se enfrentó a casi todos los precandidatos que, como él, aspiran a convertirse en presidente de Estados Unidos, los números no están a su favor.

Ron DeSantis participa como "invitado" del súper PAC Never Back Down, que apoya la candidatura del gobernador de Florida X/@NvrBackDown24

Estos no son los primeros cambios que se producen en su grupo de campaña. En julio, DeSantis despidió a, al menos, 20 miembros del equipo y, en agosto, reemplazó a su director de campaña, según consignó Reuters.

Esa misma agencia informó que, si bien los súper PAC no están autorizados para legalmente coordinarse con las campañas políticas, Never Back Down traspasó los límites. El comité ha organizado eventos en todo el país de los que el gobernador ha participado, así como también asumió funciones que suelen desempeñar las campañas.

Generalmente, los súper PAC son utilizados para pagar compras de medios de alto valor en dólares, incluidos anuncios de radio y televisión que se vuelven extremadamente costosos durante las campañas presidenciales.

Así, a diferencia de los periodos en que los candidatos compiten por la nominación de sus partidos o por la presidencia, que deben cumplir con ciertos parámetros legales y tienen límites federales en cuanto a recaudación de fondos, los súper PAC no deben seguir ninguno de estos lineamientos, por lo que pueden recibir dinero, gastarlo como consideren y no rendir cuentas a nadie.

Never Back Down ha desarrollado un papel importante en la campaña del gobernador, ya que, a menudo, lo recibió como “invitado especial” en su gira nacional en autobús, así como también dirigió una operación de base para tocar puertas en su apoyo en los primeros estados.