Descuentos de hasta el 50%: Walmart competirá contra el Prime Day de Amazon y revela sus ofertas de octubre

Amazon tendrá competencia durante el mes de octubre. Justo después de compartir con sus seguidores sus promociones para Prime Big Deal Days, Walmart anunció que también tendrá descuentos durante una venta especial. La campaña de la cadena de supermercados será tres veces más larga que la del gigante de las ventas en línea.

Walmart anuncia descuentos que competirán con los de Amazon

El 15 de septiembre de 2025, Amazon anunció en su página oficial que la campaña conocida como Prime Big Deal Days se llevará a cabo los días 7 y 8 de octubre de este año. Un día después, Walmart reveló en su sitio corporativo que ellos también tendrán ofertas en los mismos días.

El anuncio de Walmart Deals fue publicado el 16 de septiembre, un día después del comunicado de Amazon (Walmart)

El evento, llamado Walmart Deals, estará disponible del 7 al 12 de octubre y fue presentado como una oportunidad para anticiparse a las compras festivas. De acuerdo con el comunicado, decenas de miles de artículos de las categorías más buscadas tendrán descuentos durante esa semana.

Las promociones estarán disponibles en línea, en la aplicación de Walmart y también en las tiendas físicas que se encuentran en todo Estados Unidos. Algunos artículos tendrán rebajas hasta del 50%, como señaló la empresa.

¿Es necesario tener membresía Walmart+ para comprar durante las ofertas?

La cadena de supermercados explicó en su comunicado que las promociones de Walmart Deals estarán disponibles para todo el público en general.

La membresía de Walmart+ ofrece un periodo de prueba gratis de 30 días (Walmart)

El beneficio que tendrán las personas que cuentan con la membresía Walmart+ será comprar de forma adelantada, ya que ellos podrán aprovechar los descuentos cinco horas antes que el resto de los clientes.

Mientras que la venta general comenzará el 7 de octubre a las 00.00 hs tiempo del Este (ET), los miembros de Walmart+ podrán iniciar sus compras el 6 de octubre a las 19.00 hs ET.

Qué productos tendrán descuento en octubre en Walmart

La cadena de supermercados compartió algunos ejemplos de los productos que serán parte de Walmart Deals y la cantidad de dinero que descontarán de sus precios finales.

El mayor descuento anunciado hasta ahora es el de una laptop gamer de la marca ASUS, la cual tendrá una rebaja de US$400 (Walmart/ASUS)

Algunas de las rebajas son de decenas de dólares, mientras que otras superan los cientos de dólares:

Juguetes

Pista Hot Wheels del Castillo de Bowser de Mario Kart (ahorro de US$36,42 )

) LEGO Harry Potter Buckbeak (ahorro de US$24,99 )

) Muñeca Monster High Frankie Stein Make-A-Monster Pet (ahorro de US$20 )

) Caja de cartas Pokémon Scarlet & Violet: Prismatic Evolutions Elite Trainer (ahorro de US$60)

Moda

Cárdigan de punto trenzado con bolsillos para mujer hasta talla extragrande de Free Assembly (ahorro de US$11 )

) Vaqueros de mezclilla elásticos de corte regular para hombre de Chaps, tallas 30-42 (ahorro de US$10 )

) Sandalias de tacón con tiras y cierre de hebilla de Madden Girl (ahorro de US$25)

Electrónicos

Laptop para videojuegos ASUS 16” (40,6 cm) R7 4050 16/512 (ahorro de US$400 )

) Marco de fotos digital Proscan Elite, 14,1″(35.8 cm) Wi-Fi (ahorro de US$25 )

) Smart TV VIZIO 50″ (127 cm) Class Quantum 4K QLED HDR (ahorro de US$100)

Hogar

Vela acanalada de una mecha con aroma a manzana y calabaza de Better Homes & Gardens Farm (ahorro de US$7 )

) Aspiradora vertical Dyson Ball Animal Origin (ahorro de US$80 )

) Calefactor cerámico oscilante Lasko de 1500 W con control remoto y sensor de movimiento para toda la habitación (ahorro de US$30 )

) Juego de herramientas mecánicas HART de 215 piezas con acabado cromado (ahorro de US$52)

Decoración de temporada

Fantasma y calabaza inflables de Halloween de cinco pies (1,5 metros) con luces LED de colores que giran 360° (ahorro de US$102 )

) Árbol de Navidad artificial dorado Starburst pre iluminado de cuatro pies (1,2 metros) (precio final de US$47,87 )

) Luces LED navideñas de red de Govee (ahorro de US$30 )

) Teléfono mágico de Santa de Mr. Christmas (precio final de US$59,88)

Comida

Frito Lay Flamin’ Hot Mix, paquete variado de seis sabores con 40 unidades (ahorro de US$6,73 )

) Agua con gas sabor a lima Sanpellegrino CIAO (ahorro de US$2,88 )

) Frappuccino pumpkin spice de Starbucks, 12 unidades (ahorro de US$30,40)

Belleza

Calvin Klein Eternity, Eau de Parfum (ahorro de US$55,02 )

) Cepillo de dientes eléctrico recargable Oral-B iO Serie 2 en color melocotón (ahorro de US$15,03)