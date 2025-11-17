Desde un BMW a una Trailblazer: cómo aplicar a un crédito para comprar un carro nuevo en EE.UU. en noviembre 2025

El mercado automotor de Estados Unidos atraviesa una etapa de alivio para los compradores. Es que la Reserva Federal (Fed, por su abreviatura en inglés) bajó la tasa de fondos federales el 29 de octubre y eso impulsó una mejora general en las condiciones de crédito. Con un beneficio impositivo de hasta 10.000 dólares, noviembre se presenta como uno de los mejores meses del año para aplicar a préstamos para autos nuevos.

Desde un BMW a una Trailblazer: las marcas con las mejores oportunidades de crédito en EE.UU.

Las condiciones de financiamiento varían entre los fabricantes, según aclara el sitio especializado Car and Driver.

Sin embargo, algunas marcas destacan por sus tasas promocionales y programas de fidelidad.

BMW lidera con una tasa del 0,9% en todos sus modelos

Por su parte, BMW lidera con una tasa del 0,9% en todos sus modelos, incluso en versiones de alto rendimiento como el M340i, el X5 M60i o el i4 M50. Además, ofrece descuentos de US$2000 en los modelos X5 e i4 y de US$1000 en el 3-Series, X1 y X3 para quienes hayan tenido o alquilado un modelo de la marca alemana en los últimos 12 meses.

En tanto, Chevrolet lanzó su campaña “Red Tag”, que incluye tasas especiales y reembolsos en varios modelos, excepto la Trailblazer 2025. El Equinox EV ofrece tasa cero por 60 meses y un reembolso de US$1250 para quienes entreguen un vehículo no perteneciente a General Motors, modelo 2011 o posterior.

Asimismo, Los socios de Costco pueden acceder a un bono adicional de entre US$1000 y US$1250 para el Silverado 1500 y el Equinox EV.

En lo que respecta al modelo TrailBlazer, el concesionario Marty’s Chevy destacó que tiene una financiación anunciada de 3,9% APR por 36 meses, para la entrega de un vehículo nuevo hasta el 30 de noviembre de 2025.

La Chevrolet Trailblazer 2025 se puede adquirir con una financiación anunciada de 3,9% APR por 36 meses

SUV, eléctricos y descuentos de fin de año para comprar carros en EE.UU.

El segmento de SUV y eléctricos presenta también atractivas condiciones este mes. Infiniti, afectada por una baja en ventas, ofrece tasa cero o un reembolso de US$6500 en los modelos QX50 y QX55, que dejarán de producirse.

En tanto, las versiones QX60 y QX80 continuarán en el mercado con descuentos de hasta US$7000 para 2026.

Por su parte, Jeep financia todos sus modelos 2025 con pagos diferidos y rebajas que van desde US$1500 en el Compass hasta US$15.250 en el Wagoneer S eléctrico.

Solo los vehículos que integran el 20% más antiguo del inventario del concesionario son elegibles para los mayores descuentos.

Mitsubishi, que en el pasado sufrió pérdidas por créditos excesivamente flexibles, mantiene condiciones competitivas: tasa cero con cero anticipo, aunque exige iniciar los pagos al segundo mes. Los descuentos alcanzan entre US$3000 y US$4500, según el modelo.

Jeep es una de las marcas que ofrecen financiamientos favorables en EE.UU.

Qué considerar antes de solicitar financiamiento para comprar un auto en EE.UU.

Antes de comenzar un trámite de crédito, los expertos recomiendan informarse sobre los requisitos y comparar las condiciones.

En su guía Auto Loans & Financing, el sitio mencionado Car and Driver detalla los pasos esenciales para aplicar a un préstamo, cómo calcular el valor de un auto usado al realizar un canje (trade-in) y cuáles son las tasas promedio según el puntaje crediticio.

El portal también ofrece una calculadora financiera que permite estimar el costo total según las condiciones de cada fabricante.

De esa forma, los compradores pueden prever sus pagos mensuales y comparar opciones antes de firmar.

Según datos de Experian, en el primer trimestre de 2025, la tasa promedio de interés para un préstamo de auto nuevo fue del 5,18% para quienes tienen un historial crediticio excelente, y del 15,81% para los solicitantes con puntajes más bajos. En tanto, los autos usados promediaron una tasa del 11,87%.

Por su parte, Bankrate ubica las tasas promedio del segundo trimestre en 6,80% para autos nuevos y 11,45% para usados, cifras que reflejan la estabilidad del mercado tras la baja de tasas de la Fed.

El panorama crediticio para comprar autos en EE.UU. está más estable actualmente Andrew Will - Shutterstock

Un contexto de crédito más estable para comprar autos en EE.UU.

Las condiciones favorables de noviembre se enmarcan en un mercado que muestra señales de moderación. Según LendingTree, la deuda total por préstamos automotores en EE.UU. alcanzó US$1,66 billones en el segundo trimestre de 2025, con un promedio de US$13.739 por hogar.

El análisis ya citado de Bankrate muestra que los compradores con crédito superprime (781 a 850) obtienen tasas promedio de 5,27% para autos nuevos y 7,15% para usados, mientras que los de nivel deep subprime (300 a 500) enfrentan tasas del 15,97% y 21,58%, respectivamente.