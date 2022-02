Desestiman la demanda por difamación de Sarah Palin contra el diario The New York Times

NUEV YORK.- El diario The New York Times prevaleció al defenderse de una demanda por difamación presentada por la exgobernadora de Alaska Sarah Palin después de que los miembros del jurado determinaran que no había probado su caso, en el que alegaba que el periódico dañó su reputación con un editorial que vinculaba falsamente la retórica de su campaña con un tiroteo masivo.

El jurado de nueve integrantes, que había estado deliberando desde el viernes por la tarde, encontró al diario “no responsable por difamación contra Palin”.

Sin que ellos lo supieran, durante las deliberaciones, el juez Jed Rakoff dictaminó que los abogados de Palin no probaron un elemento clave de su caso y que anularía el veredicto del jurado si hubiera fallado a favor de Palin.

Sarah Palin, exgobernadora de Alaska, llega a un tribunal federal el 11 de febrero de 2022, en Nueva York. (AP Foto/Jeenah Moon, archivo)

Después de que el jurado pronunció su veredicto unánime el martes, el juez Rakoff les informó brevemente a los miembros del jurado sobre su decisión de desestimar el caso y dijo que tanto él como los miembros del jurado llegaron a la misma decisión.

Palin no probó “malicia real”, dijo el juez, que es el estándar que su equipo legal tuvo que cumplir en su caso de difamación. El histórico caso The New York Times vs. Sullivan de 1964 especifica que las figuras públicas que demandan por difamación deben demostrar que el infractor sabía que la afirmación era falsa o mostró un “desprecio imprudente” por la verdad.

“La ley aquí establece un estándar muy alto”, dijo Rakoff el lunes. “El tribunal determina que ese estándar no se ha cumplido”.

El abogado de Palin, Kenneth Turkel, dijo que está orgulloso de su cliente por la “fuerza, resolución y coraje para pelear contra The The New York Times”. Turkel habló con los medios de comunicación frente a un juzgado de Manhattan y dijo que él y su equipo evaluarán “todas las opciones de apelación”. Palin no habló a las cámaras cuando salió del juzgado.